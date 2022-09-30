Володимир Зеленський вкотре заявив, що Донецька та Луганська області – території України. Підтвердженням цього є історія цих регіонів.

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Руйнування міфу про "російський" Донбас

Кремлівській пропаганді все важче бути переконливою. Після початку повномасштабного наступу світ зацікавився Україною, її історією та зрозумів абсурдність ворожих наративів.

У ролику в телеграмі Зеленського йдеться про те, що Донеччину та Луганщину раніше заселяли кочівники, однак у 16 століття на цих землях козаки почали будувати свої фортеці.

На початку 20 століття території Донбасу були у складі Української Народної Республіки й боролись проти радянської окупації. На жаль, протистояння не увінчалось успіхом. Під час "совка" кількість українців на цих теренах суттєво зменшилась, а росіян збільшилась. Проте все одно українці становили понад 50 відсотків від всього населення регіону.

Сучасна історія України також демонструє, що наша держава опікувалась Донбасом. У 2012 році у Донецьку відбувався чемпіонат Європи з футболу, окрім того, був збудований новий аеропорт та футбольна арена.

У 2014 Росія захопила Донецьк та Луганськ. У 2022 – мріє це зробити з усією Україною. Але в України щодо цього інші плани,

– йдеться у відео.

Спроби росіян нав'язувати свою інформаційну повістку

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни намагаються промивати мізки людям на окупованих територіях. Маріупольцям "втирають", що окупанти "назавжди" на цих землях і скоро захоплять Запоріжжя. Загарбники запустили у місті своє телебачення, яке зранку до вечора вчить українців, як вони мають думати.

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Окрім того, Росія намагається розсварити Україну та Вірменію. Ворожа пропаганда постійно продукує нові фейки та створює скандали. Зокрема, вірмени часто чують брехливу інформацію про те, що наша держава використовує фосфорні бомби.

Варте уваги – вірмен атакувала російська пропаганда: дивіться відео