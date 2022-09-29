Таку думку 24 каналу озвучив психолог Валентин Кім. Раніше він розповів про те, що путін демонструє ознаки розгубленості.

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Гра "а я казав"

Кім зазначив, що в росії серед пропагандистів починається так звана гра "а я ж казав". Це забіг за грошима і за рейтингами. До них приходить розуміння, що не всі вийдуть "сухими з води", і якась кремлівська башта все одно має бути звинувачена в усіх негараздах. Пропагандисти це бачать і розуміють, що покарання буде доволі серйозним.

Хто швидше почне звинувачувати всіх інших, той матиме більше шансів уникнути покарання,

– зауважив психолог.

Каскад звинувачень обов'язково буде

Він продовжив, що каскад звинувачень обов'язково буде в росії. Однак передбачити, хто буде покараний нині досить складно. Це може бути шойгу і його генштаб, може бути розвідка, можуть бути соціальні й етнічні чистки тощо. Хтось, на кого треба перекласти звинувачення, буде знищений. Путін не пробачить цих провалів.

"Пропагандисти – люди достатньо чутливі до трендів, до політичних навіювань. Тож, починають відпрацьовувати майбутні тези, тому побачимо, що буде за кілька тижнів у росі", – наголосив Кім.

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Мобілізація демонструє слабкість системи

Психолог додав, що мобілізація, як соціальний процес, демонструє слабкість усієї системи. Вона стає настільки очевидною, що про неї починають говорити всі, навіть пропагандисти. Крім того, бачимо масові втечі з росії.

Понад 200 тисяч чоловіків виїхали в інші країни. Узагалі росія в останні роки втрачала 250 – 300 тисяч людей за рік, які на постійній основі виїжджали з країни. А зараз це число за тиждень,

– підсумував він.

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