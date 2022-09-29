Путін може вигадати будь-яку причину для закінчення війни

Теоретично така можливість є, оскільки російський диктатор розгублений. Про це 24 каналу розказав соціально-психологічний психолог Валентин Кім.

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За його словами, головна ознака розгубленості – це коли путін каже, що "ета нє блєф", бо насправді він не знає, якими ще козирями можна грати в цій ситуації грати.

Йому дійсно зараз простіше буде йти, начебто задовольняючи інтереси народу, але ми ж знаємо, як працює кремль. Якщо йому необхідно створити якийсь новий міф, сказати, що війна припинена, він зможе назвати безліч причин для цього,

– припустив психолог.

Наприклад, російська верхівка може сказати народові, що вони вже захистили Донбас, втомилися його захищати або ж що росіяни проти того, щоб захищати Донбас. Так само вони можуть заявити, що проти них все НАТО, або ж навпаки – що НАТО вже залякали так, щоб ніякого розширення чи просування не буде.

"Коли вони підберуть цей наратив, їм необов'язково, щоб хтось виходив на вулиці. Вони можуть оголосити це в прямому ефірі без будь-яких причин", – вважає Кім.

А от вихід народу на вулиці викликає у путіна величезне занепокоєння, бо він нічого не може з цим зробити. Тобто поки що, коли протести стали масштабними лише в Дагестані та Якутії, він ще може якось з ними впоратися, але невідомо, що буде далі.

Повний стрім з психологом Валентином Кімом: дивіться відео

Росіяни скаржаться на путіна

Імідж великого та жахливого диктатора потрохи розвіюється, і навіть росіяни починають розуміють, що їхній лідер насправді боягуз та нелюд. Так, дехто з них вирішив поскаржитися батькам президента-терориста, яких, утім, вже давно немає серед живих.

Цікаве послання знайшли на могилі батьків путіна – марії та владіміра. Там залишили вирізку зі шкільного щоденника, написану нібито рукою шкільного вчителя. У ній йшлося: "Шановні батьки! Ваш син поводиться жахливо. Прогулює уроки історії, б'ється з сусідами по парті, погрожує підірвати всю школу! Просимо вжити заходів".