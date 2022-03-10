К тому же история самого военного не менее драматичная. Сегодня некоторые факты из боевой жизни Исаева рассказали на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ.

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Сообщение, которое растрогало всю Украину

На днях, на странице украинского ветерана появилось сообщение о том, как он спасал девочку из-под обстрелов, а она крепко прижималась к нему и шептала: "Люблю тебя, украинский солдат".



Пост Евгения Исаева / Скриншот ВСУ

Однако история жизни военного-героя не менее драматичная.

Российское вторжение в 2014 году Евгений Исаев встретил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС.

11 июля 2014 лагерь украинских военных был обстрелян со стороны России реактивными системами залпового огня "Град". Среди них был и Евгений Исаев. Он получил тяжелое ранение, выжил, его доставили в больницу, но стопу пришлось ампутировать. После лечения и реабилитации продолжил службу в украинской армии.

Осенью 2021 года Евгений уволился из рядов Вооруженных Сил. В гражданской жизни нашел себя в околоветеранской среде.

В мае 2022 года защитник планировал ехать на ветеранский веломарафон в Лондон представлять Украину. Как раз начал интенсивные тренировки.

Но февраль 2022 снова позвал Евгения взять в руки оружие: захватчик зашел на территорию Украины, оккупировав и его родной населенный пункт.

Евгений продолжает работать. А мы, и в тылу, и на всех передовых, чувствуем его качественную службу. Как ощутила его надежное плечо и девочка на линии огня,

– пишут ВСУ.

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