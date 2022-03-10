До того, історія самого військового не менш драматична. Сьогодні деякі факти з бойового життя Ісаєва розповіли на фейсбук-сторінці сухопутніх військ ЗСУ.

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Допис, як розчулив усю Україну

На днях, на сторінці українського ветерана зявився допис про те, як він рятував дівчинку з-під обстрілів, а вона міцно притискалася до нього й шепотіла: "Люблю тебе, український солдате".



Пост Євгена Ісаєва / Скриншот ЗСУ

Проте історія життя військового-героя не менш драматична.

Російське вторгнення у 2014 році Євген Ісаєв зустрів у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС.

11 липня 2014 року табір українських військових був обстріляний з боку Росії реактивними системами залпового вогню "Град". Серед них був і Євген Ісаєв. Він отримав важке поранення, вижив, його доставили в шпиталь, але стопу довелося ампутувати. Після лікування й реабілітації продовжив службу в українському війську.

Восени 2021 року Євген звільнився із лав Збройних Сил. У цивільному житті знайшов себе у довкола ветеранському середовищі.

У травні 2022-го захисник планував їхати на ветеранський веломарафон у Лондон представляти Україну. Саме почав інтенсивні тренування.

Але лютий 2022 року знову покликав Євгена взяти до рук зброю: загарбник зайшов на територію України, окупувавши і його рідний населений пункт.

Євген продовжує працювати. А ми, і в тилу, і на всіх передових, відчуваємо його якісну службу. Як відчула його надійне плече і дівчинка на лінії вогню,

– пишуть ЗСУ.

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