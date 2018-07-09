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История пузырьков: как шампанское завоевало мировое признание

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Шампанское
Шампанское / Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Шампанское – праздничный и капризный напиток, любимый многими и в наши дни. Игристые вина сегодня производятся по всему миру. Однако название "шампанское" получают только изготовленные на родине этого напитка – в провинции Шампань, во Франции.

Виноградную лозу сюда завезли еще древние римляне, а с Х века в центре региона, городе Реймсе, начали короноваться короли Франции, и на банкетах использовали местные вина. Вина из региона Шампани пользовались популярностью и за пределами Франции – основными потребителями шампанских вин тогда были англичане, которые импортировали вина в бочках, а потом переливали в бутылки.

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Шампань расположена на севере Франции, и осенью здесь быстро становится холодно. В результате процесс брожения часто останавливается еще до того, как сахар превратится в алкоголь. Весной, когда температура поднимается, брожение возобновляется, однако в результате этого в напитке появляется углекислота – знакомые нам всем пузырьки.

Шампанське
Пузырьки разорили не одного виноторговца в Средневековье

Эти пузырьки причинили немало горя средневековым торговцам, которые переливали вина из бочек в бутылки. Углекислый газ, который появлялся в случае возобновления ферментации, часто становился причиной взрыва, создавая беспорядок в винных подвалах и ставя владельца на грань банкротства.

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В XVII веке французский монах-бенедиктинец Дом Пьер Периньон пытался найти способ остановить повторное брожение, в частности, смешивая несколько сортов винограда – белый шардоне и красные пино нуар и пино менье. Окончательно решить проблему ему не удалось, однако некоторые его идеи живут до сих пор – например, использование пробок из коры пробкового дерева и мюзле (металлической узды, которая сдерживает пробку). Через много лет благодарные соотечественники воздвигли Дому Периньон памятник.

Мюзле, корок
Мюзле и пробка позволили "сдерживать" шампанское в бутылках

Быстро завоевав популярность во Франции, шампанское начало распространяться по всему миру. Оно стало воплощением роскоши и веселья. В частности, появился обычай крестить корабли именно шампанским, разбивая бутылку о форштевень нового судна. Им также часто чествуют победителей различных соревнований.

Сегодня шампанское – частый гость на столах не только французов, но и украинцев. Перед употреблением его лучше охладить до 7-9 градусов по Цельсию.

Теги: Новости Украины Винные традиции Алкоголь
Источник: 24 Канал
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