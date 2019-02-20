История россиянки, которая сменила гражданство и защищает Украину на Донбассе

Оператор-наводчик, участник войны 2014-2018 годов 24-ой ОМБр имени короля Данила Ольга Симонова рассказала, почему сменила гражданство и пошла воевать на сторону Украины.

– Родилась я в Челябинске, там и закончила университет. Всю жизнь занималась спортом. Не смотрю телевизор, потому что не доверяю. У меня было достаточно параллелей, ведь город Челябинск расположен далеко. Плюс у профессионального спортсмена есть свой график соревнований, а потому я этим не интересовалась.

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– Я краем глаза читала новости, но было ощущение, что люди делают важное дело. Так сложилось, что я общалась с людьми из Киева и Харькова, которые уже были волонтерами. Так узнала, что происходит в Украине. Я начала искать информацию и хотела помочь, но ничего не получалось. Из-за этого было решила уехать. Собрала рюкзак и уехала, у меня был билет в один конец.



Ольга Симонова

У меня был выбор пойти воевать на сторону России или Украины. Однако правда на стороне Украины, то как я могу воевать за Россию? На фронте меня нормально воспринимали. Я не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы. Наоборот меня поддерживали. Конечно, были и те, которые не доверяли. Говорили, что для них россияне все одинаковые. Однако после места совместных учений, человек подходил извинялся.

– Я хотела в другую бригаду, но мне не подошло отношение. Потому что женщин никто не хочет брать, а я понимаю почему. Они приходят и думают, что все им вокруг должны. Как наступает вопрос зарплаты, то они бегут первыми. Когда дело доходит до обязанностей, то они идут на боевые должности – помощник гранатометчика, пулеметчика. Они копают? Нет. Они нагружают машины? Нет. Они фактического ничего не делают. Прежде всего военнослужащий должен выполнять свои обязанности.

Женщина сменила российское гражданство на украинское

– Я в процессе службы получила украинское гражданство. Я отказалась от российского, то есть все как должно быть. Мой дом уже сейчас здесь.