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      История россиянки, которая сменила гражданство и защищает Украину на Донбассе

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      Оператор-наводчик, участник войны 2014-2018 годов 24-ой ОМБр имени короля Данила Ольга Симонова рассказала, почему сменила гражданство и пошла воевать на сторону Украины.

      – Родилась я в Челябинске, там и закончила университет. Всю жизнь занималась спортом. Не смотрю телевизор, потому что не доверяю. У меня было достаточно параллелей, ведь город Челябинск расположен далеко. Плюс у профессионального спортсмена есть свой график соревнований, а потому я этим не интересовалась.

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      – Я краем глаза читала новости, но было ощущение, что люди делают важное дело. Так сложилось, что я общалась с людьми из Киева и Харькова, которые уже были волонтерами. Так узнала, что происходит в Украине. Я начала искать информацию и хотела помочь, но ничего не получалось. Из-за этого было решила уехать. Собрала рюкзак и уехала, у меня был билет в один конец.

      ЗБРЙОНІ СИЛИ УКРАЇНИ
      Ольга Симонова 

      У меня был выбор пойти воевать на сторону России или Украины. Однако правда на стороне Украины, то как я могу воевать за Россию? На фронте меня нормально воспринимали. Я не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы. Наоборот меня поддерживали. Конечно, были и те, которые не доверяли. Говорили, что для них россияне все одинаковые. Однако после места совместных учений, человек подходил извинялся.

      – Я хотела в другую бригаду, но мне не подошло отношение. Потому что женщин никто не хочет брать, а я понимаю почему. Они приходят и думают, что все им вокруг должны. Как наступает вопрос зарплаты, то они бегут первыми. Когда дело доходит до обязанностей, то они идут на боевые должности – помощник гранатометчика, пулеметчика. Они копают? Нет. Они нагружают машины? Нет. Они фактического ничего не делают. Прежде всего военнослужащий должен выполнять свои обязанности.

      збройні сили україни

      Женщина сменила российское гражданство на украинское

      – Я в процессе службы получила украинское гражданство. Я отказалась от российского, то есть все как должно быть. Мой дом уже сейчас здесь.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Мы
      Источник: 24 канал
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