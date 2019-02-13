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      Там был ад, в воздух взлетали танки, – военный рассказал, как начиналась война на Донбассе

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      Участник АТО 2014-2017 годов, главный сержант батальона 30 ОМБр им. князя Острожского Вадим Блищик рассказал, как он оборонял Украину в начале войны в горячих точках: Дебальцево, Логвиново, Волновахе и других населенных пунктах.

      – Когда в Украине начиналась война, я находился во второй раз в миротворческой миссии в Косово. Там мы и узнали о каких-то беспорядках в Донецке. В конце апреля, когда мы приехали домой, нам дали 5 дней на отдых, а потом отправили на восток.

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      – Сначала первый месяц мы несли службу на блокпостах, нашей задачей было проверять машины и контролировать движение. Когда однажды я дежурил на блокпосте, а остальные в то время спали в палатках, начались первые выстрелы. Нас обстреливали не только из стрелкового оружия, но и из огнеметов. Боевики зашли из леса и подошли очень близко. Мы их видели. Там артиллерия работала, был такой хаос, стреляли со всех сторон.

      Перевірка на блокпостах
      Блокпост

      – Тогда ранили меня и еще одного военного. Я лечился два месяца, а наш батальон за то время пошел дальше – до населенного пункта Счастье, Саур Могилы, Металлиста. Тогда было много потерь среди Вооруженных сил Украины.

      В конце января 2015 года нам пришел приказ ехать в Дебальцево. Мы тогда были вообще не готовы, особенно в комплектовании. Тогда в нашей роте было 45-50 человек. А уже после 15 февраля начался ад. Всех наших тогда бросили под Логвиново. Там начались серьезные бои, танки взрывались и взлетали в воздух. Нашей задачей было не так удержать населенный пункт, как продержать бой, чтобы наши войска вышли из Дебальцево,
      – рассказал военный Вадим Блищик.

      Обстріл у Дебальцевому
      Обстрел в Дебальцево

      – Уже после того мы еще год были возле Волновахи, там против нас воевали и партизаны, и "шахтеры" с винтовками, и российские войска.

      – Я считаю, что сейчас украинцам нужно объединяться, не сдаваться и не убегать, а идти до конца.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Дебальцево Трагедия в Волновахе Жертвы Мы
      Источник: 24 канал
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