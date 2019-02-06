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      Отец майдановца Устима Голоднюка рассказал детали убийства сына: трогательное видео

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      Владимир Голоднюк рассказал жуткие детали об убийстве своего сына Устима во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. По его словам, в тот день на улице Институтской был безжалостный и позорный расстрел.

      – Тот день как сейчас помню – мы отправлялись двумя бусами на Майдан. Среди желающих собрались отчаянные, из них немного молодых и люди старше 60 лет. Они четко осознавали, что там уже бушует война.

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      – Я понял, что это все стало слишком серьезно. Поэтому у меня была одна цель – забрать сына оттуда. Тогда мне показалось довольно забавным то, что он ходил с молотом – большим молотом, у которого ручка была обмотана изолентой. Оружие было довольно тяжелое, и я себе не мог даже представить, как можно этот молот применить.

      Моторошні кадри під Революції Гідності
      Жуткие кадры Революции Достоинства

      – Мы тогда немного погуляли, а потом он мне сказал: "Папа, мне надо идти на Михайловскую, потому что где-то там майдановцы стояли на страже, чтобы "титушки" не прорвались сверху, а ты иди в палатку поспи". Но, увидев ту картину, спать уже было невозможно, поэтому я пошел к Майдану.

      – Устима я видел последний раз еще около пяти часов утра, он с девочкой гулял, они смеялись, поэтому я решил им не мешать, хотя сначала была мысль подойти.

      Около 8:23 утра сын сказал, что находится возле Октябрьского, я побежал к нему, но мы опять же не встретились. Как-то так судьба распорядилась, что я больше не видел его. В 9:54 утра Устим упал от выстрела. Около того времени позвонила наша тетя и сказала "Ищи немедленно сына, потому что в новостях рассказали, что погиб збаражанин Устим Голоднюк". Меня как холодной водой обдало, я почувствовал, что это правда, что это конец,
      – ответил отец Устима Голоднюка.

      – Пуля попала с правой стороны в шлем сзади и вышла над правой бровью, как раз когда Устим переступал через уже убитого товарища. Расстояние было 60 метров, то есть невооруженным глазом было видно, что это юноша в голубом шлеме, который держит в руках щит и бинт.

      Устима Голоднюка вбили на Майдані
      Устима Голоднюка убили на Майдане

      – Для меня жизнь разделилась четко на две половины – до 20 февраля 2014 года и после. То есть до убийства сына я жил обычной жизнью, а потом начал волонтерить и помогать другим людям, спасти чью-то жизнь. Ведь я не смог защитить собственного сына. Сейчас не важно, кто нажал на курок, виноваты все одинаково, в том числе и человек, который дал команду расстреливать майдановцев.

      – Я нашел выход в волонтерстве – теперь у меня ощущение, что я постоянно кому-то нужен, мне могут позвонить посреди ночи, ибо где-то необходима волонтерская помощь.

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      – Я сожалею, что в 2014 году было потеряно много доказательной базы, ведь на тот момент не стояло четкой цели о расследовании убийств на Майдане. Родителям погибших и волонтерам приходилось собирать все по крупицам и заставить следствие работать. Лично я собирал и гильзы, и фото тому подобное.

      – Молодежь, которая зародилась сейчас, на Майдане, изменит страну, ведь пути назад нет. Небесная Сотня показала направление, куда нужно идти и кто нам друг, а кто враг.

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      Теги: Мы История Потери Жертвы Евромайдан Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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