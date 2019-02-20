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      Історія росіянки, яка змінила громадянство та захищає Україну на Донбасі

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      Оператор-навідник, учасниця війни 2014-2018 років 24-тої ОМБр імені короля Данила Ольга Сімонова розповіла, чому змінила російське громадянство та пішла воювати на бік України.

      – Народилась я в Челябінську, там і закінчила університет. Все життя займалась спортом. Не дивлюсь телевізор, бо не довіряю. В мене було достатньо паралелей, адже місто Челябінськ розташоване далеко. Плюс у професійного спортсмена є свій графік змагань, а тому я цим не цікавилась.

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      – Я краєм ока читала новини, але було відчуття, що люди роблять важливу справу. Так склалось, що я спілкувалась з людьми з Києва та Харкова, які вже були волонтерами. Так дізналась, що відбувається в Україні. Я почала шукати інформацію та хотіла допомогти, але нічого не виходило. Через це було вирішила виїхати. Зібрала наплічник та виїхала, в мене був білет в один кінець.

      ЗБРЙОНІ СИЛИ УКРАЇНИ
      Ольга Сімонова 

      В мене був вибір піти воювати на бік Росії або України. Однак правда на боці України, то як я можу воювати за Росію? На фронті мене нормально сприймали. Я не пам'ятаю, щоб в мене були якісь проблеми. Навпаки мене підтримували. Звичайно, що були й ті, які недовіряли. Казали, що для них росіяни всі однакові. Проте після місця спільних навчань, людина підходила вибачалась.

      – Я хотіла в іншу бригаду, але мені не прийшло відношення. Бо жінок ніхто не хоче брати, а я розумію чому. Вони приходять і думають, що всі їм навколо повинні. Як настає питання зарплати, то вони біжать першими. Коли доходить справа до обов'язків, то вони йдуть на бойові посади – помічник гранатометника, кулеметника. Вони копають? Ні. Вони навантажують машини? Ні. Вони фактичного нічого не роблять. Насамперед військово службовець має виконувати свої обов'язки.

      збройні сили україни
      Жінка змінила російське громадянство на українське

      – Я в процесі служби отримала українське громадянство. Я відмовилась від російського, тобто все як має бути. Мій дім вже зараз тут.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Ми Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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