История украинского защитника: как отстаивает права военных в родном городе

Вальтер Шеффер родился в Германии, но живет в Черновцах. Почти десять лет он работал менеджером по продаже алкогольных напитков. Так было до 2014 года, пока он не пошел на Восток, чтобы защищать украинские границы.

Вальтер оборонял украинские границы, пока его мама об этом даже не догадывалась. "Она уже узнала, когда я был под Луганском. На тот момент мы уже сделали коридор, Георгиевка была наша", – рассказал участник АТО Вальтер Шеффер.

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А дальше бои за Счастье и оборона Луганского аэропорта. На Востоке Украины Вальтер воевал полгода, однако вынужден был вернуться в Черновцы из-за болезни матери. Когда женщина узнала, что ее сын на войне, у нее произошел нервный срыв и парализовало часть лица. Она чуть не потеряла зрение.

У меня был выбор на тот момент: либо возвращаться, либо потерять маму,

– пояснил участник АТО Вальтер Шеффер.

Мать бойца Мария Васильевна рассказала, что ее война закалила, а сына очень изменила. "Я не могу сказать в чем он изменился, но он совсем не такой. Он очень реагирует на несправедливость, на обстоятельства вокруг него. На все он реагирует очень нервно", – сообщила мать Вальтера Мария Шеффер.



Мать украинского бойца

Чувство ответственности за собратьев не оставило его и на мирной земле. Теперь он возглавляет общественную организацию волонтеров и участников АТО "Добротворец”.

Вальтер пытается в повседневной жизни отстаивать права военных и защищать семьи погибших. А это, признается, иногда нелегко. Иногда власть просто забывает о героях. Не менее важна и реабилитация, едва ли не каждый военный вернулся с войны с травмой, а надо жить дальше.

Мы должны бороться за свое будущее, за будущее своих детей. Так почему бы не бороться за это? Как мы можем знать, не боролись ли бы так же за этот город те ребята, которые погибли,

– заявил участник АТО Вальтер Шеффер.

В шкафу Вальтера Шеффера до сих пор лежат бронежилет и каска, а его рюкзак всегда наготове. Рассказал, что когда страна позовет на защиту снова, то он пойдет не раздумывая.

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