Історія українського захисника: як відстоює права військових у рідному місті

Вальтер Шеффер народився у Німеччині, але живе у Чернівцях. Майже десять років він працював менеджером з продажу алкогольних напоїв. Так було до 2014 року, поки він не пішов на Схід, щоб захищати українські кордони.

Вальтер обороняв українські кордони, поки його мама про це навіть не здогадувалася. "Вона вже дізналась, коли я був під Луганськом. На той момент ми вже зробили коридор, Георгіївка була наша", – розповів учасник АТО Вальтер Шеффер.

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А далі бої за Щастя та оборона Луганського аеропорту. На Сході України Вальтер воював півроку, проте вимушений був повернутися до Чернівців через хворобу матері. Коли жінка дізналася, що її син на війні, у неї стався нервовий зрив та паралізувало частину обличчя. Вона ледь не втратила зір.

В мене був вибір на той момент: або повертатись, або втратити маму,

– пояснив учасник АТО Вальтер Шеффер.

Мати бійця Марія Василівна розповіла, що її війна загартувала, а сина дуже змінила. "Я не можу сказати в чому він змінився, але він зовсім не такий. Він дуже реагує на несправедливість, на обставини довкола нього. На все він реагує дуже нервово", – повідомила мати Вальтера Марія Шеффер.



Мати українського бійця

Відчуття відповідальності за побратимів не полишило його і на мирній землі. Тепер він очолює громадську організацію волонтерів та учасників АТО “Добротворець”.

Вальтер намагається у повсякденному житті відстоювати права військових та захищати родини загиблих. А це, зізнається іноді нелегко. Часом влада просто забуває про героїв. Не менш важливою є й реабілітація, чи не кожен військовий повернувся з війни із травмою, а треба жити далі.

Ми маємо боротися за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Так чому б не боротися за це? Як ми можемо знати, чи ті хлопці, які загинули, не боролись би так само за це місто,

– заявив учасник АТО Вальтер Шеффер.

У шафі Вальтера Шеффера досі лежать бронежилет та каска, а його рюкзак завжди напоготові. Розповів, що коли країна покличе на захист знову, то він піде не вагаючись.

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