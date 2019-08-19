Боєць, який був прикутий до ліжка, пробіг марафон у 100 кілометрів: фото, відео

Михайло Майстренко із Луганщини було лише 21 рік, коли пішов добровольцем на війну. Там отримав важке поранення і був прикутим до ліжка. Та усі випробування зумів подолати, а нещодавно пробіг дистанцію у 100 кілометрів.

Випробовує свої сили Михайло уже не вперше. Ще п'ять років тому кожного ранку замість паркових краєвидів Михайло бачив окопи. У свій 21 рік він пішов добровольцем на війну. Був частиною батальйону "Дніпро-1".

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Коли їхав на допомогу побратимам захищати Донецький аеропорт, раптом із засідки по дорозі окупанти обстріляли мікроавтобус. Михайло отримав два важких поранення.



Михайло Майстренко на війні

Він став прикутим до ліжка, та попри це, зміг почати все заново. Складна травма і нова кістка аж ніяк не заважають Михайлу жити на повну. І щоразу перед собою ставити нові виклики та цілі, аби досягнути їх.

"Це не крапка, не хрест – це поранення. Можна не дивлячись на це поранення повноцінно жити. Не є перешкодою це поранення. Скажімо так. Це додаткова мотивація особисто для мене", – пояснив Майстренко.



Михайло Майстренко пробіг марафон у 100 кілометрів

Про свої випробування під час війни згадує з усмішкою. Та шрами на плечі і ключиці, які так і не зрослися, дають про себе знати. Кепкує Михайло і з довжини своїх ніг.

Просто ноги різні. Три сантиметри різниця в ногах. Після поранення, коли я поїхав на реабілітацію в Литву, там виміряли ноги і сказали, ну нічого собі, у тебе три сантиметри різниці, звичайно ти будеш шкутильгати,

– пригадав військовий.

Ще одна згадка про війну – це фото Михайла на сайті "Трибунал".

"Було б дивно, якби я там не висів як людина з Луганська, яка активно виражала свою проукраїнську позицію. Я не від кого не приховувався, всім говорив прямо в очі", – зазначив боєць.



Фото Михайла на сайті "Трибунал"

У Михайла є мрія – стати учасником "Спартатлону" – щорічного забігу у Греції й здолати дистанцію між Афінами та Спартою. А це аж 246 кілометрів.