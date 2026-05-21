Так будет и дальше, – историк рассказал, почему в России массово реабилитируют фигуру Сталина

В России продолжается реабилитация Иосифа Сталина. Его репрессии 1930-х годов оправдывают, а по регионам все чаще открываются различные монументы в честь диктатора.

Историк, майор запаса ВСУ майор запаса ВСУ Александр Алферов рассказал 24 Каналу, что в России наблюдается "шизофрения идентичности". Там все чаще погружаются в "хорошее" прошлое. На фоне этого ставят новые сооружения в честь Сталина и восстанавливают памятники царям.

Смотрите также Путин дожал Лукашенко открыть второй фронт? Почему Беларусь объявляет мобилизацию и угрожает Украине

В чем проблема российской идентичности?

По словам историка, российской идентичности фактически не существует. Все они подчиняются царю, что сотнями лет происходило на их землях. Диктатор Путин – очередной такой "царек", который использует методы того же Сталина.

Действующему режиму выгодно, чтобы их идентичность была множественной. В таком случае условные чукчи не будут ссориться с русскими и другими народами, проживающими на этой территории.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин много лет убеждает, что распад СССР – самая большая геополитическая трагедия ХХ века. Он считает, что тогда распалась "историческая Россия", а якобы миллионы россиян оказались за рубежом. Кремль использует этот нарратив, чтобы оправдать агрессию против других стран.

Почему в России реабилитируют Сталина?

Реабилитацией Сталина и ненависть ко всему украинскому начали воспитывать у россиян уже много лет назад. К примеру, в 2008 году господин Алферов работал в московских архивах, где удалось отыскать Конституцию Пилипа Орлика и один из неизвестных реестров времен Богдана Хмельницкого.

Книжные магазины в Москве были действительно хорошими. Но, например, на полках из раздела "история" было около 20 антиукраинских книг. Одна из них принадлежала Дмитрию Табачнику. Ты удивляешься, как такие книги вообще могли оказаться в этом разделе. Еще больше удивлялся, когда на полках увидел тома произведений Сталина. Тогда, в 2008 году, враг №1 всего советского народа, от которого выдохнули с облегчением, уже культивировался в России,

– отметил историк.

В общем россияне имеют один из крупнейших комплексов неполноценности среди всех народов мира. Именно он продолжает погружать их в прошлое.

Сталин для них не проблема. Потому что он один из тех, кто держал то государство. Им безразлично на народ, на политические репрессии, на жертвы. Им даже сейчас безразлично на своих детей, которые погибли на войне против Украины. Они будут кричать: "За Сталина!" Россияне тянутся в прошлое, где их когда-то боялись. Боялись ли СССР? Да. Значит им надо его вернуть. Вот это комплекс неполноценности – основа, почему они всем этим занимаются. Так будет и дальше,

– подчеркнул историк.

Добавим, почти 90% памятников тирану Сталину были установлены в России уже при правлении Путина. По состоянию на 2025 год в РФ был по меньшей мере 131 монумент диктатору. 116 из них установили именно при президентстве Путина.

Кроме того, российский диктатор все чаще начал упоминать в своих речах Сталина в положительном контексте. С 2020 года по 2024 год о нем были только нейтрально-положительные упоминания. Ранее Путин критичнее о нем высказывался.