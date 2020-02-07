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      Истощенные, в глазах безнадежность: в частном зверинце на Харьковщине голодают животные

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      В частном зверинце на Харьковщине голодают животные / Марина Суркова

      В Харьковской области на базе отдыха зоозащитники обнаружили диких животных, которых недокармливают владельцы из-за нехватки средств. В частности там находятся два льва, два пеликана, пять медведей, тигр, пантера, куропатки, фазаны, бараны и черный ягуар.

      Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в фейсбук сообщила, что животные живут в вольерах с цементированным полом на территории частного зверинца.

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      По словам защитников, пеликаны находятся в пустом бассейне, а бараны – в загоне без сена.

      Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность. В одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы вышло на общение с нами и пообещало отдать добровольно указанных животных,
      – написала Марина Суркова.

      Также в зверинце отметили, что сейчас трудные времена, поэтому кормить животных самостоятельно они не в состоянии. Зоозащитники ищут приют для животных.

      тварини
      Медведь и пеликаны в зверинце

      Активисты просят неравнодушных людей приносить для животных такую еду:

      • мясо;
      • рыбу;
      • морковь;
      • свеклу;
      • яблоки;
      • сено;
      • зерно.

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Мир животных
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