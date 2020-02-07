Истощенные, в глазах безнадежность: в частном зверинце на Харьковщине голодают животные

В Харьковской области на базе отдыха зоозащитники обнаружили диких животных, которых недокармливают владельцы из-за нехватки средств. В частности там находятся два льва, два пеликана, пять медведей, тигр, пантера, куропатки, фазаны, бараны и черный ягуар.

Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в фейсбук сообщила, что животные живут в вольерах с цементированным полом на территории частного зверинца.

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По словам защитников, пеликаны находятся в пустом бассейне, а бараны – в загоне без сена.

Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность. В одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы вышло на общение с нами и пообещало отдать добровольно указанных животных,

– написала Марина Суркова.

Также в зверинце отметили, что сейчас трудные времена, поэтому кормить животных самостоятельно они не в состоянии. Зоозащитники ищут приют для животных.



Медведь и пеликаны в зверинце

Активисты просят неравнодушных людей приносить для животных такую еду: