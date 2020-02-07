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      Виснажені, а в очах безнадія: у приватному звіринці на Харківщині голодують тварини

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      У приватному звіринці на Харківщині голодують тварини / Марина Суркова

      У Харківській області на базі відпочинку зоозахисники виявили диких тварин, яких недогодовують власники через брак коштів. Зокрема там перебувають два леви, два пелікани, п'ять ведмедів, тигр, пантера, куріпки, фазани, барани та чорний ягуар.

      Віцепрезидентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова на своїй сторінці у фейсбук повідомила, що тварини живуть у вольєрах з цементованою підлогою на території приватного звіринцю.

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      За словами захисників, пелікани перебувають у пустому басейні, а барани – в загоні без сіна.

      Тварини дійсно виснажені, апатичні, в очах безнадія. В жодному вольєрі ми не знайшли слідів їжі. Керівництво цієї бази пішло на спілкування з нами та пообіцяло віддати добровільно зазначених тварин,
      – написала Марина Суркова.

      Також у звіринці зазначили, що зараз скрутні часи, тому годувати тварин самостійно вони не в змозі. Зоозахисники шукають притулок для звірів. тварини
      Ведмідь та пелікани у звіринці

      Активісти просять небайдужих людей приносити для тварин таку їжу:

      • м'ясо;
      • рибу;
      • моркву;
      • буряк;
      • яблука;
      • сіно;
      • зерно.

       

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Херсона
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