Скільки тварин іде на виготовлення однієї шуби: інфографіка

Вироби з натурального хутра давно вийшли з моди. Однак, в Україні продовжують вбивати тварин заради одягу. Про те, скільки тварин різних видів потрібно вбити для пошиття однієї шуби – дивіться нижче.

Наразі у 14-ти країнах Європи хутряне виробництво є поза законом, інші держави працюють над тим, щоб запровадити обмеження для діяльності звіроферм.

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Україна, як і Росія та Білорусь, приваблюють іноземних виробників хутра тим, що у цих державах немає особливих обмежень для хутрової промисловості. За офіційними даними в Україні діє 37 хутряних ферм.

Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають більше 630 тисяч тварин. Так, наприклад для пошиття однієї шуби потрібно вбити 20-35 лисиць, 35-45 єнотів чи 150-250 шиншил.



Скільки тварин потрібно вбити заради однієї шуби / інфографіка 24 каналу

Чому варто заборонити хутрове виробництво?

Заборона хутряного виробництва – це не лише про моральний аспект, а і про забруднення екології. Оскільки хутрові ферми, на яких утримують більше від 3000 звірів відносять до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.



Відходи від виробництва забруднюють ґрунти, воду і повітря. Шкури тварин також обробляють формальдегідом і хромом, які входять до переліку канцерогенів та токсинів, небезпечних для здоров’я людей.

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