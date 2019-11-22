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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Скільки тварин іде на виготовлення однієї шуби: інфографіка

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      Скільки потрібно вбити тварин на одну шубу / 24 канал

      Вироби з натурального хутра давно вийшли з моди. Однак, в Україні продовжують вбивати тварин заради одягу. Про те, скільки тварин різних видів потрібно вбити для пошиття однієї шуби – дивіться нижче.

      Наразі у 14-ти країнах Європи хутряне виробництво є поза законом, інші держави працюють над тим, щоб запровадити обмеження для діяльності звіроферм. 

      До слова: Тварин з цирків передадуть до заповідників

      Україна, як і Росія та Білорусь, приваблюють іноземних виробників хутра тим, що у цих державах немає особливих обмежень для хутрової промисловості. За офіційними даними в Україні діє 37 хутряних ферм.

      Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають більше 630 тисяч тварин. Так, наприклад для пошиття однієї шуби потрібно вбити 20-35 лисиць, 35-45 єнотів чи 150-250 шиншил.


      Скільки тварин потрібно вбити заради однієї шуби / інфографіка 24 каналу

      Чому варто заборонити хутрове виробництво?
      Заборона хутряного виробництва – це не лише про моральний аспект, а і про забруднення екології. Оскільки хутрові ферми, на яких утримують більше від 3000 звірів відносять до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

      Відходи від виробництва забруднюють ґрунти, воду і повітря. Шкури тварин також обробляють формальдегідом і хромом, які входять до переліку канцерогенів та токсинів, небезпечних для здоров’я людей.

      Радимо прочитати: Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто

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      Теги: Новини України Публікації Світ тварин Інфографіка
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