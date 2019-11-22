Сколько животных идет на изготовление одной шубы: инфографика

Изделия из натурального меха давно вышли из моды. Однако, в Украине продолжают убивать животных ради одежды. О том, сколько животных разных видов нужно убить для пошива одной шубы, смотрите ниже.

Сейчас в 14-ти странах Европы меховое производство вне закона, другие государства работают над тем, чтобы ввести ограничения для деятельности звероферм.

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Украина, как и Россия и Беларусь, привлекают иностранных производителей меха тем, что в этих государствах нет особых ограничений для меховой промышленности. По официальным данным в Украине действует 37 меховых ферм.

Ежегодно, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают больше 630 тысяч животных. Так, например для пошива одной шубы нужно убить 20-35 лисиц, 35-45 енотов или 150-250 шиншилл.



Сколько животных нужно убить ради одной шубы / инфографика 24 канала

Почему стоит запретить меховое производство? Запрет мехового производства – это не только о моральном аспекте, а и о загрязнении экологии. Поскольку пушные фермы, на которых содержится больше 3000 зверей, относят к объектам повышенной экологической опасности.



Отходы от производства загрязняют почвы, воду и воздух. Шкуры животных также обрабатывают формальдегидом и хромом, которые входят в перечень канцерогенов и токсинов, опасных для здоровья людей.

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