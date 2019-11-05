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      Животных из цирков передадут в заповедники

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      Животных из цирка передадут в заповедники, зоопарки и приюты
      Животных из цирка передадут в заповедники, зоопарки и приюты / nationalgeographic.com

      Правительство предложило передать животных, которые сейчас находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в заповедники, зоопарки и приюты.

      Министерство энергетики и защиты окружающей среды отмечает, что животные должны жить не в цирке.

       Важно: Минкульт больше не будет покупать животных для государственных цирков, – зоозащитник

      Министерство приобщается к рабочей группе по передаче животных, находящихся на балансе государственных цирковых предприятий, в учреждения природно-заповедного фонда, зоопарки, реабилитационные центры, приюты и тому подобное.

      В состав рабочей группы, в частности, войдет заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

      Справка. Законопроект №9453 о запрете использования животных в цирках отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады 8 созыва.

      Заметим, что ряд городов Украины запретили использовать животных в передвижных цирках. В Украине действует 7 государственных цирков, которые финансируются из государственного бюджета. Они расположены в:

      • Киеве;
      • Львове;
      • Харькове;
      • Кривой Рог;
      • Днепре;
      • Запорожье;
      • Одессе.

      Министр культуры Владимир Бородянский отмечал, что «Украина как можно скорее должна стать государством, где отсутствует такое позорное явление как цирк с животными».

      Почему животные в цирке – это плохо?
      С животными в цирке обращаются жестко. Все для того, чтобы слон или лев могли выполнить разнообразные трюки для развлечения людей.

      Из-за жестокого обращения и условий жизни у животных начинаются психические расстройства: они сидят в углу или раскачиваются из стороны в сторону, могут стать агрессивными или, наоборот, слишком вялыми, поэтому владельцы цирка даже используют транквилизаторы, чтобы контролировать поведение животных.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Мир животных Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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