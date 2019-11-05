Животных из цирков передадут в заповедники

Правительство предложило передать животных, которые сейчас находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в заповедники, зоопарки и приюты.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды отмечает, что животные должны жить не в цирке.

Важно: Минкульт больше не будет покупать животных для государственных цирков, – зоозащитник

Министерство приобщается к рабочей группе по передаче животных, находящихся на балансе государственных цирковых предприятий, в учреждения природно-заповедного фонда, зоопарки, реабилитационные центры, приюты и тому подобное.

В состав рабочей группы, в частности, войдет заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Справка. Законопроект №9453 о запрете использования животных в цирках отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады 8 созыва.

Заметим, что ряд городов Украины запретили использовать животных в передвижных цирках. В Украине действует 7 государственных цирков, которые финансируются из государственного бюджета. Они расположены в:

Киеве;

Львове;

Харькове;

Кривой Рог;

Днепре;

Запорожье;

Одессе.

Министр культуры Владимир Бородянский отмечал, что «Украина как можно скорее должна стать государством, где отсутствует такое позорное явление как цирк с животными».

Почему животные в цирке – это плохо?

С животными в цирке обращаются жестко. Все для того, чтобы слон или лев могли выполнить разнообразные трюки для развлечения людей.



Из-за жестокого обращения и условий жизни у животных начинаются психические расстройства: они сидят в углу или раскачиваются из стороны в сторону, могут стать агрессивными или, наоборот, слишком вялыми, поэтому владельцы цирка даже используют транквилизаторы, чтобы контролировать поведение животных.