Тварин з цирків передадуть до заповідників
Уряд запропонував передати тварин, які зараз перебувають на балансі державних циркових підприємств, до заповідників, зоопарків та притулків.
Міністерство енергетики та захисту довкілля наголошує, що тварини повинні жити не в цирку.
Важливо: Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків, – зоозахисник
Міністерство долучається до робочої групи щодо передачі тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств, до установ природно-заповідного фонду, зоопарків, реабілітаційних центрів, притулків тощо.
До складу робочої групи, зокрема, ввійде заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.
Довідка. Законопроєкт №9453 щодо заборони використання тварин у цирках відкликаний через припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання.
Зауважимо, що низка міст України заборонили використовувати тварин у пересувних цирках. В Україні діє 7 державних цирків, які фінансуються з державного бюджету. Вони розташовані у:
- Києві;
- Львові;
- Харкові;
- Кривому Розі;
- Дніпрі;
- Запоріжжі;
- Одесі.
Міністр культури Володимир Бородянський зазначав, що «Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище як цирк з тваринами».
Чому тварини у цирку – це погано?З тваринами у цирку жорстко поводяться. Все для того, щоб слон чи лев могли виконати різноманітні трюки для розваги людей.
Через жорстоке поводження та умови життя, у тварин починаються психічні розлади: вони сидять у кутку чи розгойдуються зі сторони в сторону, можуть стати агресивними чи навпаки, занадто в‘ялими, тому власники цирку використовують навіть транквілізатори, аби контролювати поведінку тварин.