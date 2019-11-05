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      Тварин з цирків передадуть до заповідників

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      Тварин з цирку передадуть до заповідників, зоопарків та притулків
      Тварин з цирку передадуть до заповідників, зоопарків та притулків / nationalgeographic.com

      Уряд запропонував передати тварин, які зараз перебувають на балансі державних циркових підприємств, до заповідників, зоопарків та притулків.

      Міністерство енергетики та захисту довкілля наголошує, що тварини повинні жити не в цирку.

      Важливо: Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків, – зоозахисник

      Міністерство долучається до робочої групи щодо передачі тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств, до установ природно-заповідного фонду, зоопарків, реабілітаційних центрів, притулків тощо.

      До складу робочої групи, зокрема, ввійде заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.

      Довідка. Законопроєкт №9453 щодо заборони використання тварин у цирках відкликаний через припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання.

      Зауважимо, що низка міст України заборонили використовувати тварин у пересувних цирках. В Україні діє 7 державних цирків, які фінансуються з державного бюджету. Вони розташовані у:

      • Києві;
      • Львові;
      • Харкові;
      • Кривому Розі;
      • Дніпрі;
      • Запоріжжі;
      • Одесі.

      Міністр культури Володимир Бородянський зазначав, що «Україна якомога швидше має стати державою, де буде відсутнє таке ганебне явище як цирк з тваринами».

      Чому тварини у цирку – це погано?З тваринами у цирку жорстко поводяться. Все для того, щоб слон чи лев могли виконати різноманітні трюки для розваги людей.

      Через жорстоке поводження та умови життя, у тварин починаються психічні розлади: вони сидять у кутку чи розгойдуються зі сторони в сторону, можуть стати агресивними чи навпаки, занадто в‘ялими, тому власники цирку використовують навіть транквілізатори, аби контролювати поведінку тварин.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Світ тварин Міністерство енергетики та захисту довкілля Законодавство
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