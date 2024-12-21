Ця пісня присвячена роботі українських рятувальників, енергетиків ДТЕК та Сил ППО, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

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Що відомо про народний гімн, який опублікував Усик

Пісня, яка обʼєднала українців. Наш з вами народний гімн битви за світло. З безмежною повагою за ваш бій – ДТЕК, ДСНС, Повітряні сили,

– йдеться у дописі Усика.

До створення композиції долучилися такі українські артисти та гурти, як Monatik, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters. Також у флешмобі взяв участь й колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

За основу гімну взяті мотиви української народної пісні "Ой на горі та женці жнуть". Основою стали звуки ударів Усика, які доповнили звуки роботи українських систем ППО, рятувальників та енергетиків ДТЕК – яким і присвячена композиція.

Довідка: Олександр Усик разом з ДТЕК створив ініціативу "Битва за світло" мета якої привернути увагу світової спільноти до обстрілів української енергетики.