Украинские власти официально не комментировали присутствие истребителей на территории нашего государства. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, если западные партнеры все же передали Украине F-16, то на фронте пока не будет ощутимых изменений.

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Первые истребители F-16

По словам Романенко, Украина получит первую партию истребителей для того, чтобы пилоты и персонал, обслуживающий их, могли адаптироваться к новой технике и подготовить взлетно-посадочные полосы.

Очень важно, чтобы процесс наработки опыта происходил, ведь первым всегда труднее всего,

– сказал военный эксперт.

Необходимое количество истребителей F-16

По мнению Игоря Романенко, Украине необходимо значительно большее количество истребителей F-16, чем предлагают западные партнеры.

Теперь надо бороться за количество, чтобы до конца года мы получили не 20 – 24 самолета, а необходимые 60 – 80 единиц. Возможности у партнеров для этого есть, главное, чтобы не было запретов,

– высказался он.