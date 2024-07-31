Українська влада офіційно не коментувала присутність винищувачів на території нашої держави. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, якщо західні партнери все ж передали Україні F-16, то на фронті поки не буде відчутних змін.

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Перші винищувачі F-16

За словами Романенка, Україна отримає першу партію винищувачів для того, аби пілоти та персонал, що обслуговує їх, могли адаптуватись до нової техніки та підготувати злітно-посадкові смуги.

Дуже важливо, щоб процес напрацювання досвіду відбувався, адже першим завжди найважче,

– сказав військовий експерт.

Необхідна кількість винищувачів F-16

На думку Ігоря Романенка, Україні необхідна значно більша кількість винищувачів F-16, ніж пропонують західні партнери.

Тепер треба боротися за кількість, аби до кінця року ми отримали не 20 – 24 літаки, а необхідні 60 – 80 одиниць. Спроможності у партнерів для цього є, головне, щоб не було заборон,

– висловився він.