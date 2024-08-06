В сети показали первые кадры F-16 в украинском небе. Военный эксперт Михаил Притула назвал 24 Каналу два признака, которые будут свидетельствовать о работе самолетов.

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Как понять, что отработали F-16

По словам Притулы, Украина продолжает системно уничтожать российские радиолокационные станции, аэродромы, места базирования и хранения боекомплекта. То есть происходит "зачистка" неба для дальнейшей работы F-16, без этого никак.

Россияне первыми узнают о работе истребителей, даже не украинцы. Если в сводках Генштаба будут появляться уничтоженные "сушки", которые сбрасывают управляемые авиабомбы, и системы ПВО, то работают F-16. Это будут первые признаки, которые будут говорить об эффективности этой техники.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM будут уничтожать противовоздушную оборону и носителей ракетного вооружения, то есть КАБов, которые нам сейчас больше всего донимают,

– отметил военный эксперт.

Отметим, что Украина получила F-16 вместе с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет на цели. Они оснащены пилонами Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении. Также самолеты имеют контейнер ECIPS/CJS и вооружении двумя типами ракет "воздух – воздух".