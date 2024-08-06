У мережі показали перші кадри F-16 в українському небі. Військовий експерт Михайло Притула назвав 24 Каналу дві ознаки, які свідчитимуть про роботу літаків.

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Як зрозуміти, що відпрацювали F-16

За словами Притули, Україна продовжує системно знищувати російські радіолокаційні станції, аеродроми, місця базування та зберігання боєкомплекту. Тобто відбувається "зачистка" неба для подальшої роботи F-16, без цього ніяк.

Росіяни першими дізнаються про роботу винищувачів, навіть не українці. Якщо у зведеннях Генштабу будуть з'являтися знищені "сушки", які скидають керовані авіабомби, та системи ППО, то працюють F-16. Це будуть перші ознаки, які говоритимуть про ефективність цієї техніки.

Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM будуть знищувати протиповітряну оборону та носіїв ракетного озброєння, тобто КАБів, які нам зараз найбільше дошкуляють,

– наголосив військовий експерт.

Зазначимо, що Україна отримала F-16 разом із новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет на цілі. Вони оснащені пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад. Також літаки мають контейнер ECIPS/CJS та озброєнні двома типами ракет "повітря – повітря".