Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что около 50% оборонного пакета ушло на производство компонентов, которые нужны для того, чтобы сохранить часть Gripen от утилизации.

Смотрите также Минск-3, или Еще одна ловушка: что известно о "мирном плане" Шольца и как реагируют Украина и Россия

Получит ли Украина истребители Gripen

Как отметил Катков, шведское правительство пошло на интересный шаг. Там не могут просто так написать, что собираются передать эти истребители для Украины. Там специально указывают, что готовятся к возможной передаче этих самолетов, если такое решение будет принято.

Почему так? Это же якобы шведский самолет. Но нет. Там огромное количество компонентов американского происхождения. Банально даже двигатель – локализованная версия американского. Здесь нужно согласие США,

– заметил Катков.

Кроме того, есть и другая проблема. Сейчас Украина находится на пути получения истребителей F-16. Первая партия уже прибыла, но будут еще следующие. В условиях полномасштабной войны трудно осваивать новую западную машину. Параллельно до конца 2024 года наше государство должно еще и получить французские Mirаge 2000-5. И параллельно осваивать Gripen было бы чрезвычайно сложно.

Однако вполне вероятно, что со временем Украина начнет работать и над передачей Gripen.

Зеленский говорил, что по состоянию на сейчас есть потребность в 128 истребителях F-16. Мы столько не получим даже с точки зрения обещаний от партнеров. Еще стоит учесть, что часть бортов F-16 пойдет на запчасти. Поэтому Gripen будут отличным дополнением. У нас нет других вариантов,

– подчеркнул Катков.