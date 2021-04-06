В течение недели истребители НАТО 7 раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов из России. Произошло это в международном воздушном пространстве над Балтийским морем: авиация преимущественно летала из Калининграда и обратно.

Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля. Российская авиация в большинстве случаев не использовала бортовой транспондер, не поддерживала радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Более того, планы на рейсы не были предварительно составленными.

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Какие самолеты поймали истребители НАТО

29 марта истребительные самолеты, проводившие миссию полиции НАТО в странах Балтии, перехватили один самолет Ил-38 и два самолета СУ-27.

Ил-38 летел с материковой части России в область над Балтийским морем, а затем вернулся на материковую часть России.

Оба СУ-27 летели из Калининграда и вернулись в Калининград.

30 марта истребители НАТО перехватили один Ил-20, летевший с материковой части России в Калининград.

31 марта перехватили:

один Ил-20, летевший из Калининграда в материковую часть России.

два самолета СУ-27, летевшие из Калининграда и к нему.

один ТУ-134, летевший с материковой части России в Калининград с включенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь, без плана полета.

31 марта истребитель НАТО перехватил один Ил-20, летевший с материковой части России в Калининград.

2 апреля перехватили:

один Ил-20 и один Ил-76. Ил-20 летел из Калининграда в материковую часть России. На этот раз Ил-76 летел с материковой части России в Калининград с включенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь и согласно предварительно составленному плану полета.

один АН-26, летевший с материковой части России в Калининград с выключенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением без плана полета.

Важно. Российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.