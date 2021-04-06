Истребители НАТО 7 раз за неделю перехватывали российские военные самолеты
В течение недели истребители НАТО 7 раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов из России. Произошло это в международном воздушном пространстве над Балтийским морем: авиация преимущественно летала из Калининграда и обратно.
Источник:Минобороны Литвы
Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля. Российская авиация в большинстве случаев не использовала бортовой транспондер, не поддерживала радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Более того, планы на рейсы не были предварительно составленными.
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Какие самолеты поймали истребители НАТО
29 марта истребительные самолеты, проводившие миссию полиции НАТО в странах Балтии, перехватили один самолет Ил-38 и два самолета СУ-27.
- Ил-38 летел с материковой части России в область над Балтийским морем, а затем вернулся на материковую часть России.
- Оба СУ-27 летели из Калининграда и вернулись в Калининград.
30 марта истребители НАТО перехватили один Ил-20, летевший с материковой части России в Калининград.
31 марта перехватили:
один Ил-20, летевший из Калининграда в материковую часть России.
два самолета СУ-27, летевшие из Калининграда и к нему.
один ТУ-134, летевший с материковой части России в Калининград с включенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь, без плана полета.
31 марта истребитель НАТО перехватил один Ил-20, летевший с материковой части России в Калининград.
2 апреля перехватили:
- один Ил-20 и один Ил-76. Ил-20 летел из Калининграда в материковую часть России. На этот раз Ил-76 летел с материковой части России в Калининград с включенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь и согласно предварительно составленному плану полета.
- один АН-26, летевший с материковой части России в Калининград с выключенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением без плана полета.
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