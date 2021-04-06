Протягом тижня винищувачі НАТО 7 разів піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків з Росії. Відбулося це в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем: авіація переважно літала з Калінінграду і назад.

Перехоплення літаків проходило в період з 29 березня до 4 квітня. Російська авіація у більшості випадків не використовувала бортовий транспондер, не підтримувала радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом. Ба більше, плани на рейси не були попередньо складеними.

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Які літаки піймали винищувачі НАТО

29 березня винищувальні літаки, які проводили Місію поліції НАТО в країнах Балтії, перехопили один літак Іл-38 і два літаки СУ-27.

Іл-38 летів з материкової частини Росії в область над Балтійським морем, а потім повернувся на материкову частину Росії.

Обидва СУ-27 летіли з Калінінграда і повернулися до Калінінграда.

30 березня винищувачі НАТО перехопили один Іл-20, що летів з материкової частини Росії до Калінінграда.

31 березня перехопили:

один Іл-20, що летів з Калінінграда до материкової частини Росії.

два літаки СУ-27, що летіли з Калінінграда та до нього.

один ТУ-134, що летів із материкової частини Росії до Калінінграда з увімкненим бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок, без плану польоту.

31 березня винищувач НАТО перехопив один Іл-20, що летів із материкової частини Росії до Калінінграда.

2 квітня перехопили:

один Іл-20 та один Іл-76. Іл-20 летів з Калінінграда до материкової частини Росії. Цього разу Іл-76 летів із материкової частини Росії до Калінінграда з увімкненим бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок і згідно з попередньо складеним планом польоту.

один АН-26, що летів з материкової частини Росії до Калінінграда з вимкненим бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом без плану польоту.

Важливо. Російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. У Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.