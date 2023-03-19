Интересно, что истребители НАТО перехватили у побережья Эстонии уже второй раз на этой неделе.

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В рамках продолжающейся воздушной полиции в регионе 17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под НАТОвским названием "Красти". Его сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан-12 "Куб".

Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.

ВВС НАТО и Британии проводят патрулирование

В ВВС Британии уточнили, что их военная авиация совместно с ВВС Германии проводит совместную воздушную полицию НАТО и перехват "обычная миссия НАТО для "Тайфунов". Это подтверждение того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время".

15 марта Немецкие и британские истребители перехватили российский самолет Ил-78 Его зафиксировали недалеко от воздушного пространства Эстонии. 14 февраля три русские военные самолеты были замечены в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35.

Вражеские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда. Это были самолеты Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27. А еще раньше США перехватили 4 четыре российских самолета у Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.