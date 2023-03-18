Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. По его словам, США должны проявить решимость и бескомпромиссность по отношению к наказанию виновных.

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Аналогия "холодной войны"

Михаил Самусь убежден, что такое лояльное поведение США это продолжение политики администрации президента Джо Байдена относительно избежания эскалации и возможностей втягивания США и НАТО в войну с Россией.

Хотя, честно говоря, страна, которая не может завоевать Бахмут несколько месяцев, не может угрожать США. Это исходит из элементарной логики,

– убежден он.

По его мнению, по неизвестным причинам у Байдена Россию и ее руководителя Владимира Путина воспринимают как некий аналог Советского Союза и продолжают играть с ними в правила "холодной войны".

"Действительно, во времена "холодной войны" было принято создавать такие провокации, инциденты, где толкаться кораблями, самолетами, где кто-то иногда падал. Но в принципе все понимали, что это такая игра, когда нужно демонстрировать свою силу, но, конечно, до горячего конфликта не доходило", – объяснил он.

По его словам, даже когда такие события происходили в Африке, Латинской Америке или Афганистане, все равно и Советский Союз, и США принимали участие. Впрочем, государства все же пытались избегать конфронтации.

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Доказательства российской агрессии

Заместитель директора Центра исследований армии рассказал, что почему-то в США сохраняют такой же статус.

"Почему не были сбиты самолеты Су-27, напавшие на военно-воздушное судно сил США? То есть это согласно Резолюции ООН и определению, что такое агрессия – это прямая военная агрессия против США", – пояснил он.

Самусь подчеркнул, что на территории Румынии находятся американские системы Patriot, охраняющие системы противоракетной обороны "Иджис". Поэтому все еще возникает вопрос, почему российские цели не были сбиты.

НАТО боится

Самусь добавил, что опасения вызваны именно через призму подрыва авторитета НАТО на фоне инцидента.

Очевидно, что в администрации Байдена советники по нацбезопасности считают, что это может привести к непрогнозируемым последствиям, например, втягиванию НАТО в эту войну,

– спрогнозировал он.

По его словам, у НАТО сейчас нет единства. Это вызвано тем, что Венгрия не проголосовала бы за активацию коллективной обороны.

"Это могло бы привести к деградации НАТО, что, конечно, сейчас никому не нужно. Но я думаю, что здесь США слишком дуют на холодное молоко", – убежден Самусь.

По его мнению, нужно было показать России, что нельзя устанавливать в международных водах и международном воздушном пространстве свои правила.

Позиция США, мне кажется, нецелесообразна мягкая. Россия воспринимает это как слабость,

– сосредоточил внимание он.

По его убеждению, пассивность США вызвала лишь радость у россиян, а это в свою очередь негативно отразится на риторике российских пропагандистов, которые и так не умолкают, и на поле боя в Украине.

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