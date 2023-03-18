Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. За його словами, США мали б проявити рішучість та безкомпромісність стосовно покарання винних.

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Аналогія "холодної війни"

Михайло Самусь переконаний, що така лояльна поведінка США є продовженням політики адміністрації президента Джо Байдена стосовно уникнення ескалації й можливостей втягування США та НАТО у війну з Росією.

Хоча, чесно кажучи, країна, яка не може завоювати Бахмут кілька місяців, не може загрожувати США. Це виходить з елементарної логіки,

– переконаний він.

На його думку, з невідомих причин у Байдена Росію та її очільника Владіміра Путіна сприймають як такий собі аналог Радянського Союзу та продовжують гратися з ними в правила "холодної війни".

"Дійсно, за часів "холодної війни" було заведено створювати такі провокації, інциденти, десь штовхатися кораблями, літаками, хтось інколи падав. Але в принципі всі розуміли, що це така гра, коли треба демонструвати свою силу, але, звісно, до гарячого конфлікту не доходило", – пояснив він.

За його словами, навіть коли такі події відбувалися в Африці, Латинській Америці чи Афганістані, то все одно і Радянський Союз, і США брали участь. Втім держави все ж намагалися уникати конфронтації.

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Докази російської агресії

Заступник директора Центру досліджень армії розказав, що чомусь у США наразі зберігають такий самий статус.

"Чому не були збиті літаки Су-27, які напали на військово-повітряне судно сил США? Тобто це згідно з Резолюцією ООН і визначенням, що таке агресія – це пряма військова агресія проти США", – пояснив він.

Самусь підкреслив, що на території Румунії знаходяться американські системи Patriot, які охороняють системи протиракетної оборони "Іджис". Тому все ще постає питання, чому російські цілі не були збиті.

НАТО боїться

Самусь додав, що побоювання викликані саме через призму підривання авторитету НАТО на фоні інциденту.

Очевидно, що в адміністрації Байдена радники з нацбезпеки вважають, що це може призвести до непрогнозованих наслідків, наприклад, втягування НАТО у цю війну,

– спрогнозував він.

За його словами, НАТО зараз не має єдності. Це викликано й тим, що Угорщина не проголосувала б за активацію колективної оборони.

"Це могло б призвести до деградації НАТО, що, звісно, зараз нікому не потрібно. Але я думаю, що тут США вже занадто дмухають на холодне молоко", – переконаний Самусь.

На його думку, треба було показати Росії, що не можна встановлювати в міжнародних водах та міжнародному повітряному просторі свої правила.

Позиція США, мені здається, недоцільно м'яка. Росія сприймає це як слабкість,

– зосередив увагу він.

На його переконання, пасивність США викликала лише радість у росіян, а це своєю чергою негативно відобразиться на риториці російських пропагандистів, які і так не замовкають, та на полі бою в Україні.

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