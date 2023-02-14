Это произошло в ночь на 14 февраля. Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов.
Обратите внимание Российская ракета снова залетела в воздушное пространство Молдовы
Возле Польши заметили российские военные самолеты
Вражеские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.
После этого стало известно, что это российские самолеты – Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.
В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.
Российские ракеты пересекают границы
- 10 февраля во время массированной ракетной атаки Украины российская ракета снова залетела в воздушное пространство Молдовы.
- Так, враг заводит российскую ракету через Молдову специально. Прежде всего это делают для того, чтобы максимально коварно нанести удар. Ведь ракета может неожиданно выскочить как в Черкасской области, так и влететь в воздушное пространство в Хмельницкой области или на Буковине.
- Кстати, в СМИ сообщили, что эта вражеская ракета свернула в сторону Черновцов.
- Кроме того, 15 ноября 2022 года во время массированного ракетного обстрела Украины Россией в польском городе Пшеводув Люблинского воеводства упали две ракеты. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями.
- 17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты и приняли участие в независимом расследовании. Стороны договорились открыто взаимодействовать вместе.
- 25 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что обломки второй ракеты не нашли. По его словам, эксперты обнаружили лишь обломки ракеты украинской ПВО, а вторая – взорвалась на территории Украины.