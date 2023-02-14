Це сталося у ніч проти 14 лютого. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.
Зверніть увагу Російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови
Біля Польщі помітили російські військові літаки
Ворожі літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда.
Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.
У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.
Російські ракети перетинають кордони
- 10 лютого під час масованої ракетної атаки України російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови.
- Так, ворог заводить російську ракету через Молдову спеціально. Передовсім це роблять для того, щоб максимально підступно завдати удару. Адже ракета може несподівано вискочити як на Черкащині, так і влетіти у повітряний простір на Хмельниччині чи Буковині.
- До речі, у ЗМІ повідомили, що ця ворожа ракета завернула у бік Чернівців.
- Окрім цього, 15 листопада 2022 року під час масованого ракетного обстрілу України Росією у польському місті Пшеводув Люблінського воєводства впали дві ракети. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями.
- 17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці й взяли участь у незалежному розслідуванні. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти разом.
- 25 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уламки другої ракети не знайшли. За його словами, експерти знайшли лише уламки ракети української ППО, а друга – вибухнула на території України.