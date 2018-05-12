Истребители США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски

Военно-воздушные силы США у берегов Аляски перехватили два российских бомбардировщика Ту-95.

Об этом сообщает канал CNN.

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По его данным, перехват произошёл в международном воздушном пространстве возле западного побережья штата. Ту-95 находились в опознавательной зоне ПВО США.

После перехвата американские истребители провели россиян, пока они не покинули контролируемую территорию. В российском Минобороны уже прокомментировали ситуацию – заявили, что полет был плановым.