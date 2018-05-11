Терпение Путина испытывают, – западные СМИ об обмене авиаударами между Израилем и Ираном
10 мая, всего через два дня после заявления Трампа о выходе из международной ядерной сделки с Тегераном Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах, на что официальный Тель-Авив ответил атакой по иранским военным объектам в Сирии. Одновременно с этими авиаударами проиранские повстанцы движения Хути в Йемене снова выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии.
Таким образом, в конфликте на Ближнем Востоке назревает эскалация, пишет Tagesspiegel.
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Немецкое издание размышляет, перерастет ли противостояние между Израилем и Ираном в открытую войну. Так, министр обороны Израиля Авигдор Либерман после авиаударов по военным объектам Ирана заявил, что "израильские вооруженные силы практически полностью разрушили иранскую инфраструктуру в Сирии".
"Мы не хотим захватывать Сирию и вмешиваться в гражданскую войну. Мы надеемся, что однажды они (иранский режим – "24") прекратят говорить об уничтожении государства Израиль", – добавил глава израильского оборонного ведомства.
По мнению бывшего советника премьера Израиля Беньямина Нетаньяху по борьбе с терроризмом Ница Нуриэля, "все зависит от Ирана, пойдет ли он на эскалацию военного противостояния и, например, решит подключить" Хезболлу". Или же он осознает: ему израильтянам противопоставить ничего", – комментирует эксперт для газеты.
Покидая ядерное соглашение с Ираном и возобновляя санкции против этой страны, Трамп фактически освобождает Тегеран от обязательств соблюдать условия ядерных договоренностей. Судьба сделки зависит теперь от иранцев и европейцев,
– отмечают авторы статьи.
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Зато журналисты The Times считают, что удары по Голанским высотам не должны восприниматься как серьезная эскалация конфликта между странами, ведь Иран ограничил свои атаки Голанскими высотами, а Израиль – Сирией, не трогая шахтные пусковые установки Ирана и "Хезболлы" в Ливане.
Это позволяет предположить, что в Израиле, Иране и в России существует понимание того, как далеко можно позволить зайти этому конфликту. Но это опасная эквилибристика, Израиль испытывает терпение Путина,
– предостерегает британское издание.
Авторы пубилкации напоминают, что Либерман недавно предупреждал, что Израиль уничтожит системы ПВО С-300, если Россия предоставит их режиму Башара Асада в Сирии и они будут использованы против Израиля.
Между тем израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который 9 мая с официальным визитом посетил Москву, в выступлении перед своим Кабинетом министров на следующий день утверждал, что ему удалось убедить Владимира Путина отложить продажу современных видов вооружений для Сирии, акцентирует внимание The New York Times.
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Нетаньяху считает военный потенциал Ирана в Сирии уязвимым, он также думает, что может атаковать, а возможности Ирана нанести удар ослаблены, поскольку Израиль частично уничтожил этот потенциал, поэтому Иран не сможет всерьез отреагировать, не подвергнув себя риску,
– цитирует NYT Офера Зальцберга, аналитика International Crisis Group.
В общем кажется, продолжает американская газета, что война в Сирии подходит к концу, и, по мнению некоторых аналитиков, цели России и Ирана, бывших союзников, не совпадают: Москва предпочитает сильное централизованное управление в Сирии, а Тегеран хочет видеть слабое правительство, которое дало бы свободу действиям военных группировок, которых поддерживает Иран.
Напомним, в ночь на 10 мая иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах (спорная территория), выпустив 20 ракет. В ответ на такие действия Тель-Авив ответил одним из своих самых мощных ударов с начала сирийского конфликта в 2011 году.
Накануне, 8 мая, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.