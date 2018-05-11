Терпіння Путіна випробовують, – західні ЗМІ про обмін авіаударами між Ізраїлем та Іраном

10 травня, всього через два дні після заяви Трампа про вихід з міжнародної ядерної угоди з Тегераном Іран завдав ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах, на що офіційний Тель-Авів відповів атакою по іранських військових об'єктах у Сирії. Одночасно з цими авіаударами проіранські повстанці руху Хуті в Ємені знову випустили ракети по столиці Саудівської Аравії.

Таким чином, у конфлікті на Близькому Сході назріває ескалація, пише Tagesspiegel.

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Німецьке видання розмірковує, чи переросте протистояння між Ізраїлем та Іраном у відкриту війну. Так, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман після авіаударів по військових об'єктах Ірану заявив, що "ізраїльські збройні сили практично повністю зруйнували іранську інфраструктуру в Сирії".

"Ми не хочемо захоплювати Сирію і втручатися в громадянську війну. Ми сподіваємося, що одного разу вони (іранський режим – "24") припинять говорити про знищення держави Ізраїль", – додав глава ізраїльського оборонного відомства.

На думку колишнього радника прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із боротьби з тероризмом Ніцана Нуріеля, "все залежить від Ірану, чи піде він на ескалацію військового протистояння і, наприклад, вирішить підключити "Хезболлу". Або ж він усвідомлює: йому ізраїльтянам протиставити нічого", – коментує експерт для газети.

Покидаючи ядерну угоду з Іраном і поновлюючи санкції проти цієї країни, Трамп фактично звільняє Тегеран від зобов'язань дотримуватися умов ядерних домовленостей. Доля угоди залежить тепер від іранців та європейців,

– зауважують автори статті.

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Натомість журналісти The Times вважають, що удари по Голанських висотах не повинні сприйматися як серйозна ескалація конфлікту між країнами, адже Іран обмежив свої атаки Голанськими висотами, а Ізраїль – Сирією, не чіпаючи шахтні пускові установки Ірану та "Хезболли" в Лівані.

Це дозволяє припустити, що в Ізраїлю, Ірану і в Росії існує розуміння того, як далеко можна дозволити зайти цьому конфлікту. Але це небезпечна еквілібристика, Ізраїль випробовує терпіння Путіна,

– застерігає британське видання.

Автори пубілкації нагадують, що Ліберман нещодавно попереджав, що Ізраїль знищить системи ПРО С-300, якщо Росія надасть їх режиму Башара Асада в Сирії і вони будуть використані проти Ізраїлю.

Тим часом ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який 9 травня із офіційним візитом відвідав Москву, у виступі перед своїм Кабінетом міністрів наступного дня стверджував, що йому вдалося переконати Володимира Путіна відкласти продаж сучасних видів озброєнь для Сирії, акцентує увагу The New York Times.

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Нетаньягу вважає військовий потенціал Ірану в Сирії вразливим, він також думає, що може атакувати, а можливості Ірану завдати удар у відповідь ослаблені, оскільки Ізраїль частково знищив цей потенціал, тому Іран не зможе всерйоз відреагувати, не піддавши себе ризику,

– цитує NYT Офера Зальцберга, аналітика International Crisis Group.

Загалом здається, продовжує американська газета, що війна в Сирії добігає кінця, і, на думку деяких аналітиків, цілі Росії та Ірану, колишніх союзників, не збігаються: Москва віддає перевагу сильному централізованому управлінню в Сирії, натомість Тегеран хоче бачити слабкіший уряд, який дав би свободу дій військовим угрупуванням, які підтримує Іран.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет. У відповідь на такі дії Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку сирійського конфлікту у 2011 році.



Напередодні, 8 травня, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.