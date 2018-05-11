20:18
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Терпіння Путіна випробовують, – західні ЗМІ про обмін авіаударами між Ізраїлем та Іраном

1348 Читать новость на русском
Між Ізраїлем та Іраном назріває ескалація конфлікту
Між Ізраїлем та Іраном назріває ескалація конфлікту / GATA

10 травня, всього через два дні після заяви Трампа про вихід з міжнародної ядерної угоди з Тегераном Іран завдав ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах, на що офіційний Тель-Авів відповів атакою по іранських військових об'єктах у Сирії. Одночасно з цими авіаударами проіранські повстанці руху Хуті в Ємені знову випустили ракети по столиці Саудівської Аравії.

Таким чином, у конфлікті на Близькому Сході назріває ескалація, пише Tagesspiegel.

Читайте також: У мережі опублікували відео масових ракетних ударів із Сирії по позиціях Ізраїлю

Німецьке видання розмірковує, чи переросте протистояння між Ізраїлем та Іраном у відкриту війну. Так, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман після авіаударів по військових об'єктах Ірану заявив, що "ізраїльські збройні сили практично повністю зруйнували іранську інфраструктуру в Сирії".

"Ми не хочемо захоплювати Сирію і втручатися в громадянську війну. Ми сподіваємося, що одного разу вони (іранський режим – "24") припинять говорити про знищення держави Ізраїль", – додав глава ізраїльського оборонного відомства.

На думку колишнього радника прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із боротьби з тероризмом Ніцана Нуріеля, "все залежить від Ірану, чи піде він на ескалацію військового протистояння і, наприклад, вирішить підключити "Хезболлу". Або ж він усвідомлює: йому ізраїльтянам протиставити нічого", – коментує експерт для газети.

Покидаючи ядерну угоду з Іраном і поновлюючи санкції проти цієї країни, Трамп фактично звільняє Тегеран від зобов'язань дотримуватися умов ядерних домовленостей. Доля угоди залежить тепер від іранців та європейців,
– зауважують автори статті.

Читайте також: Ізраїль знищив російський комплекс у Сирії: опубліковано відео

Натомість журналісти The Times вважають, що удари по Голанських висотах не повинні сприйматися як серйозна ескалація конфлікту між країнами, адже Іран обмежив свої атаки Голанськими висотами, а Ізраїль – Сирією, не чіпаючи шахтні пускові установки Ірану та "Хезболли" в Лівані.

Це дозволяє припустити, що в Ізраїлю, Ірану і в Росії існує розуміння того, як далеко можна дозволити зайти цьому конфлікту. Але це небезпечна еквілібристика, Ізраїль випробовує терпіння Путіна,
– застерігає британське видання.

Автори пубілкації нагадують, що Ліберман нещодавно попереджав, що Ізраїль знищить системи ПРО С-300, якщо Росія надасть їх режиму Башара Асада в Сирії і вони будуть використані проти Ізраїлю.

Тим часом ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який 9 травня із офіційним візитом відвідав Москву, у виступі перед своїм Кабінетом міністрів наступного дня стверджував, що йому вдалося переконати Володимира Путіна відкласти продаж сучасних видів озброєнь для Сирії, акцентує увагу The New York Times.

Читайте також: Ізраїль серйозно взявся за питання війни в Сирії

Нетаньягу вважає військовий потенціал Ірану в Сирії вразливим, він також думає, що може атакувати, а можливості Ірану завдати удар у відповідь ослаблені, оскільки Ізраїль частково знищив цей потенціал, тому Іран не зможе всерйоз відреагувати, не піддавши себе ризику,
– цитує NYT Офера Зальцберга, аналітика International Crisis Group.

Загалом здається, продовжує американська газета, що війна в Сирії добігає кінця, і, на думку деяких аналітиків, цілі Росії та Ірану, колишніх союзників, не збігаються: Москва віддає перевагу сильному централізованому управлінню в Сирії, натомість Тегеран хоче бачити слабкіший уряд, який дав би свободу дій військовим угрупуванням, які підтримує Іран.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет. У відповідь на такі дії Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку сирійського конфлікту у 2011 році.

Напередодні, 8 травня, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Новини США Іран Новини Ізраїля Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 80
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 274
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1876
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1147
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 466
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук