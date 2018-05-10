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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Дід Панас

Ізраїль серйозно взявся за питання війни в Сирії

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Беньямін Нетаньягу
Беньямін Нетаньягу / Мастерская

Здається, ізраїльтяни таки взялися за справу серйозно. Тепер зрозуміло, нашо Нетаньягу до Москви літав: попередити х**ла, аби не влізав, бо вб'є.

За минулу ніч іранські настамнєти обстріляли ракетами позиції ізраїльтян на Голанських висотах. Випустили 20 (як кажуть ізраїльтяни) або 50 (як кажуть сирійці) ракет. Схоже, ізраїльтяни більшість перехопили (там випадково в кущах виявився розгорнутий та готовий до роботи комплекс "Залізний купол"), даних про загиблих чи поранених досі не бачив.

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Водночас ЦАХАЛ повів артилерийський обстріл по позиціях Хізбалли. Досі ізраїльська артилерія мовчала.

Цієї ж ночі ізраїльські літаки рознесли базу 10-ї бригади сирійської армії під Дамаском – там, за даними, стояли зовсім не сирійці, а іранці. Окрім того, авіаудару було завдано по 137-му окремому артбатальйону сирійських військ поблизу селища Саасаа. Це вже точно по сирійцях.

В районі Кішвех на південь від Дамаску підірвано склад зброї – незрозуміло, чим, але чимось ізраїльським. Вибухи лунають ще досі, а в Дамаску почалися відключення електрики.

Було завдано ракетного удару по летовищу Меззе в Дамаску – місцеві бонзи не змогли втекти до Ірану.

Після цього почалася балаканина. Ізраїльтяни ввічливо попередили Асада, аби його люди сиділи тихо, щоб не попасти під роздачу. Сирійці розповідають про десятки збитих ізраїльських ракет – на тлі триваючих вибухів під Дамаском. Хваляться, що атакують ізраїльські позиції, але де – ніхто не знає. Це, певно, якісь секретні позиції на зворотньому боці Місяця, а атакують їх з надпотужних балістичних рогаток.

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Після короткого періоду балаканини, ізраїльтяни знову взялися за справу. Було завдано удару по базі 4-го дивізіону сирійських військ – це вже західне передмістя Дамаску, ця база також була надана іранським настамнєтам.

За даними Лівану, 4 ізраїльських літаки прилетіли до цієї країни з дружнім візитом, після чого південніше сирійського Хомсу почались якісь незрозумілі, але вкрай потужні вибухи.

Вибухи пролунали також в розташуванні 116 полку та 122 батальйону ПВО асадівських військ. Їх же попереджали. Сиділи б тихо... Втім, з "тихо" нічого не виходить: асадівці галасують в ефірі, розповідаючи про успішно відбиті атаки, яких чомусь стає все більше.

Під ранок було завдано ударів по авіабазі Халхала та 150-й бригаді в провінції Сувейда, теж південніше Дамаску. Навколо сирійської столиці все, що має стосунок до військових баз, горить та лежить розтрощене.

О п'ятій ранку стало тихо. Як той казав: "Да нових встрєчь!".

А пахоми зі своїми зенітно-ракетними комплексами меншовартості знову цнотливо промовчали. Жити ж хочеться...

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Автор: Дід Панас
Теги: Новини Ізраїля Новини політики Війна у Сирії Іран Публікації
Джерело: Дід Панас
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Новини за 10 травня
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