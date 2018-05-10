У мережі опублікували відео масових ракетних ударів із Сирії по позиціях Ізраїлю
На Близькому Сході загострення. Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. Випустили приблизно 20 ракет.
Про це повідомляє РБК Україна.
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У відповідь ізраїльські літаки почали бомбити військові об‘єкти у Сирії. Крім того, кілька ракет полетіли в напрямку сирійських позицій в провінції Ель-Кунейтра, що неподалік від Дамаска. Ізраїльські сили оборони вже приведено в стан "надзвичайної готовності до нападу". Загострення почалося після того, як Вашингтон заявив про вихід із ядерної угоди з Іраном, а також пригрозив Тегерану санкціями в разі відмови підписати нову ядерну угоду.
Відео ракетних ударів публікують журналісти та фрілансери у себе в Twitter.
Відеокоментар українського консула по ситуації в Ізраїлі