В сети опубликовали видео массовых ракетных ударов по позициям Израиля
На Ближнем Востоке обострение. Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах. Выпустили около 20 ракет.
Об этом сообщает РБК Украина.
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В ответ израильские самолеты начали бомбить военные объекты в Сирии. Кроме того, несколько ракет полетели в направлении сирийских позиций в провинции Эль-Кунейтра, недалеко от Дамаска. Израильские силы обороны уже приведены в состояние чрезвычайной готовности к нападению". Обострение началось после того, как Вашингтон заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном, а также пригрозил Тегерану санкциями в случае отказа подписать новое.
Видео ракетных ударов публикуют журналисты-фрилансеры у себя в Twitter.
Видеокомментарий украинского консула по ситуации в Израиле