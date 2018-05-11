Ізраїль знищив російський комплекс у Сирії: опубліковано відео

Армія Ізраїлю оприлюднила відеозапис нанесення ракетного удару по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Сирії, яке сталося зранку в четвер, 10 травня.

Відповідне відео, яке було знято з ракети Spike NLOS, армія оборони Ізраїлю опублікувала у своєму Twitter.

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У поясненні до запису вказується, що був знищений комплекс, який за класифікацією НАТО іменується SA22. За російською класифікацією мова йде про самохідний зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

IDF завдала удару по системі протиповітряної оборони SA22, що було частиною широкомасштабної атаки проти військових об'єктів Ірану в Сирії,

– йдеться в повідомленні ізраїльської армії.

У військовому відомстві Ізраїлю стверджують, що під час нальоту на Сирію літаки зіткнулися з вогнем сил ППО. У відповідь були знищені п'ять комплексів. Приводом для нальоту в Тель-Авів назвали ракетний обстріл ізраїльської території з боку Сирії.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 травня 2018 р.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет. У відповідь на такі дії Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку сирійського конфлікту у 2011 році.