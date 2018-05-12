Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Військово-повітряні сили США біля берегів Аляски перехопили два російські бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомляє канал CNN.

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За його даними, перехоплення сталося в міжнародному повітряному просторі на західному узбережжі штату. Ту-95 перебували у розпізнавальній зоні протиповітряної оборони США.

Після перехоплення американські винищувачі провели росіян, аж поки вони не покинули контрольовану територію. В російському Міноборони вже прокоментували ситуацію – заявили, що політ був плановим.