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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники біля берегів Аляски

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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники / 24 Канал

Військово-повітряні сили США біля берегів Аляски перехопили два російські бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомляє канал CNN.

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За його даними, перехоплення сталося в міжнародному повітряному просторі на західному узбережжі штату. Ту-95 перебували у розпізнавальній зоні протиповітряної оборони США.

Після перехоплення американські винищувачі провели росіян, аж поки вони не покинули контрольовану територію. В російському Міноборони вже прокоментували ситуацію – заявили, що політ був плановим.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США авіація
Джерело: 24 Канал
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