Трасса T0513 поддерживает позицию украинского фронта на северо-востоке Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны 8 августа.

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оккупанты продолжают наступление на Донетчине

российские силы, вероятно, стремятся установить контроль над Соледаром на севере Бахмута и Зайцево на юге Бахмута, чтобы создать условия для срыва украинского контроля над магистральной дорогой T0513,

– говорится в сообщении

россияне продолжали наземные атаки к востоку и югу от Бахмута. ВСУ разгромили вражеские ДРГ неопределенных эшелонов возле Бахмутского и Яковлевки. Также украинские военные отразили штурм захватчиков возле Зайцева и Вершины.

Неудачные попытки наступления были у россиян и в направлении Верхнекаменского и еще четырех населенных пунктов. Они отступили с потерями. Кроме того, украинские войска обезвредили российские разведгруппы.

Вражеские обстрелы 8 августа не прекращались. россияне продолжали обстреливать Северск и близлежащие населенные пункты из танковой, трубной и реактивной артиллерии и наносили авиаудары по соседним селам Григоровка и Ивано-Дарьевка.

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