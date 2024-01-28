Аналитики Института изучения войны отметили, что Россия продолжает использовать концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и НАТО. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко заявляли, что Россия якобы находится в "экзистенциальном геополитическом конфликте с современным нацистским движением", который распространяется за пределы Украины.

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Как Путин оправдывает свою агрессию

В Институте изучения войны отметили, что Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую могли бы использовать для поддержки геополитической конфронтации с Западом, что напоминает холодную войну. Если раньше в Кремле больше говорили о "защите русскоязычного населения", то теперь из всех рупоров кричат о "нацизме".

Да, одним из оправданий полномасштабного вторжения в Украину в России называют "денацификацию". Ярлык "нацизма" Путин применял не только к Украине, но и в страны Балтии и НАТО, поэтому оккупанты могут им клеймить любого в мире, и таким образом оправдывать агрессию.

Кремль, Возможно, решил, что простой нарратив о том, что Россия и другие государства борются с геополитической нацистской силой, является более эффективной нарративной линией, чем попытка Путина апеллировать к русским и русскоязычным на территории бывшего Советского Союза и Российской империи с идеологией "русского мира", которая базируется на намеренно аморфных этнических идентичностях, не согласующиеся между собой и противоречащие многонациональному составу России,

– подчеркнули аналитики ISW.

Участие Лукашенко в этой риторике свидетельствует о том, что пропагандисты верят – таким нарративом легче координировать. Поэтому Кремль все больше создает образ России, как страны, противостоящей Западу в борьбе с "нацизмом".

Да, Путин начал распространять нарратив о "нацизме" в странах Балтии. В частности, он утверждал, что якобы в этих странах людей "лишают основных прав" и "подвергают преследованию", а граждан – "не воспринимают людей". В этих нарративах Россия еще раз пытается создать картину притеснения русскоязычных.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, это может свидетельствовать о создании информационных условий для предстоящей агрессии против членов НАТО. Там добавляют, что в Кремле годами использовали пропагандистскую концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдывать свою агрессию за границей.

ISW продолжает оценивать, что официальные лица и рупоры Кремля, вероятно, пытаются создать информационные условия для возможной грядущей российской агрессии в странах Балтии и НАТО, таких, как Финляндия, под видом защиты русских "соотечественников за границей". Кремль также может использовать повод защиты людей от якобы "нацистской" политики в будущем,

– подытожили эксперты.

Как в НАТО оценивают агрессивную политику России

Страны-члены НАТО реально оценивают угрозу России. Так, не менее 5 членов Североатлантического союза моделируют сценарий возможной войны с Москвой.

"Даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: на Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности, немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов", – отметила министерша по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, следует добавить, что немецкое издание Bild также публиковало документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. В Германии отметили, что это гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов у Сувалкского коридора.

Впрочем, такие даже гипотетические сценарии свидетельствуют о том, что страны НАТО оценивают угрозу от России, как вполне реальную.