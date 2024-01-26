Именно поэтому важно увеличить военную поддержку Украины и обороноспособность Европы. Реальность, где Россия может напасть – совсем не домыслы.
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Россия не остановится
Ольга Стефанишина в Брюсселе 25 января заявила, что сейчас как минимум в пяти странах-союзниках НАТО сценарий войны с Россией моделируется – это известно точно.
Сегодня даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: что на Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности, немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов,
– отметила она.
Министр добавила, что самое важное для союзников изучать уроки истории – аже "этот зверь требует трех – четырех лет для того, чтобы снова накопить силы и увеличить свой аппетит". По словам Стефанишиной, зная это можно принимать соответствующие решения.
Украина это делает, Украина призывает союзников. И мы надеемся, что это приведет к усилению европейской обороны, введение системы единых оборонных закупок, введение единой политики ЕС по оборонной индустрии, усиление самого НАТО, соответствующее решение по Украине,
– сказала она.
Ольга Стефанишина констатировала, что все это требует времени, а также – поддержки Украины. Украина должна выстоять, пока Европа станет сильнее.
НАТО и Россия
- Ранее немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов у Сувальского коридора.
- Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал граждан западных государств готовиться к "тотальной войне" с Россией. Адмирал заявил, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет.
- Министр обороны Борис Писториус призвал немецкие Вооруженные силы быть готовыми. Он также отметил, что Россия может напасть на страну НАТО. Эксперты называют срок за 5 – 8 лет – Писториус также убежден, что это не произойдет сейчас.