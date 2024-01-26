Именно поэтому важно увеличить военную поддержку Украины и обороноспособность Европы. Реальность, где Россия может напасть – совсем не домыслы.

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Россия не остановится

Ольга Стефанишина в Брюсселе 25 января заявила, что сейчас как минимум в пяти странах-союзниках НАТО сценарий войны с Россией моделируется – это известно точно.

Сегодня даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: что на Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности, немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов,

– отметила она.

Министр добавила, что самое важное для союзников изучать уроки истории – аже "этот зверь требует трех – четырех лет для того, чтобы снова накопить силы и увеличить свой аппетит". По словам Стефанишиной, зная это можно принимать соответствующие решения.

Украина это делает, Украина призывает союзников. И мы надеемся, что это приведет к усилению европейской обороны, введение системы единых оборонных закупок, введение единой политики ЕС по оборонной индустрии, усиление самого НАТО, соответствующее решение по Украине,

– сказала она.

Ольга Стефанишина констатировала, что все это требует времени, а также – поддержки Украины. Украина должна выстоять, пока Европа станет сильнее.

НАТО и Россия