Речь идет о развертывании 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении. По данным аналитиков Института изучения войны, "резервная армия" на Востоке должна заменить подразделения 41 общевойсковой армии, которые начали передислокацию в южную часть Украины.

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Будет ли "резервная армия" эффективной

Для справки, подразделения 41-й общевойсковой армии вместе с 90-й танковой дивизией участвовали в безрезультатной наступательной операции России зимой 2023 года. Тогда россияне пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области и до сих пор пытаются наступать на участке Сватово – Кременная. Аналитики Института изучения войны предполагают, что указанные оккупационные подразделения истощены и ни разу не были на ротации.

Сейчас Россия начала перебрасывать "резервную армию" в Луганскую область, чтобы переместить 41-ю армию на Юг. По словам Буданова, 25-общевойсковая армия уже участвует в боях на Купянском направлении. Впрочем, "резервная армия" вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание.

В ISW напомнили, что 25-ю общевойсковую армию создали в конце июня 2023 года. По предварительным данным, оно может насчитывать около 30 тысяч военных. Эту бригаду формировали как "стратегический резерв" и ожидали, что "резервная армия" будет готова не раньше октября – ноября 2023 года. Большинство воспринимает эту бригаду небоеспособной по крайней мере до 2024 года, ведь набравшие Россия бойцы совсем неподготовленны. Кроме того, российское командование, по данным аналитиков, считает развертывание "резервной армии" в Луганской области как допустимый риск.

В Институте изучения войны также заявили, что Россия недавно передислоцировала 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию из района Кременной Луганской области в Запорожскую область, неподалеку от Работино. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты считают этот участок фронта на Востоке как "относительно безопасный".

Следует отметить, что дополнительные передислокации российских захватчиков свидетельствуют о том, что армия оккупантов не успевает восстанавливаться. Ведь передислокация 41 общевойсковой армии – это уже третья большая ротация россиян. Российское военное руководство надеется, что переброс войск сможет сдержать украинское контрнаступление, однако российские солдаты находятся в плохом физическом состоянии и в психологическом стрессе.

Какие возможности десантников на Купянском направлении

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что российские захватчики не прорвали ни одну из линий обороны ВСУ на Лимано-Купьянской оси. Теперь же они начинают перебрасывать войска, чтобы усилить оборону на Юге.

Правда, у подразделений десантников бешеный дефицит. Их штатная комплектация составляет примерно 22%, а 78% – дефицит. То есть россиянам не хватает личного состава и техники – бронетранспортеров, боевых машин десанта и боевых машин пехоты.

По словам Коваленко, россияне значительно снизили свой наступательный потенциал и больше сосредотачиваются на обороне, чтобы не допустить прорыва собственных позиций.