Россия хочет прорваться к Харькову и охватить Донецкую крепостную линию: обзор ситуации на фронте от ISW

Россия хочет отодвинуть ВСУ от границы и захватить крепостной пояс / Getty Images
Враг продолжает наступательные операции на нескольких участках фронта, однако 9 и 10 ноября не добился подтвержденных прорывов на большинстве направлений. Россия стремится создать буферные зоны на границе Сумской области и Харьковщины, а на Донеччине – захватить украинский фортечный пояс.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
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Что происходит на различных направлениях фронта?
- Сумское направление
Цель российских войск на северной оси – создать обороноспособную буферную зону вдоль международной границы в Сумской области.
В то же время ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Сум. По данным источника, 10 ноября бои продолжались в Покровке и Новодмитровке. Это свидетельствует о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в обоих населенных пунктах, несмотря на предыдущие заявления России.
Также бойцы опровергли заявления российского Минобороны о захвате Никольского к северо-востоку от Сум. В 8-м десантно-штурмовом корпусе ВСУ подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Украины.
- Харьковская область
На Харьковском направлении российская армия стремится оттеснить украинские силы от международной границы, чтобы создать буферную зону со стороны Белгородской области. Еще одной целью оккупантов является приближение к Харькову.
9 и 10 ноября российские войска продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова. Ограниченные наступательные действия также продолжались на Великобурлукском направлении. Однако россияне не продвинулись вперед.
- Лиманское направление
Одной из главных задач российского командования остается захват Лимана и форсирование Северского Донца. Это должно помочь оккупантам охватить украинский крепостной пояс с северо-запада.
9 и 10 ноября российские войска сосредоточили наступательные действия к северу и северо-востоку от Лимана, однако не продвинулись. Украинские подразделения, со своей стороны, контратаковали к северо-востоку и юго-востоку от города.
По словам представителя украинской бригады, действующей на этом направлении, россияне стягивают пехоту и пытаются переправиться через реку Жеребец, чтобы вернуть позиции, освобожденные украинскими войсками в ходе операции "Вивальди". Эти попытки затрудняются недостатком растительности для маскировки и огневым контролем ВСУ над несколькими оставшимися переправами.
Российские войска также пытаются наносить авиационные удары по украинским переправам через Оскол и Северский Донец, чтобы нарушить логистику Сил обороны. В то же время лесистая местность к востоку и юго-востоку от Ямполя может быть использована россиянами для инфильтрационных миссий в направлении Лимана и подготовки к будущим попыткам форсирования рек.
- Славянское и Краматорское направления
Российские войска продолжают наступать на крепостной пояс с востока. Их цель – продвинуться в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки.
9 и 10 ноября оккупанты провели атаки к северо-востоку от Славянска и к востоку от Краматорска, но не добились подтвержденных успехов. В то же время украинский военный источник сообщил, что враг приближается к захвату Рай-Александровки, а северо-западная часть населенного пункта является "серой зоной".
- Константиновское направление
С юга Россия пытается продвигаться к Константиновке и Дружковке. Для этого оккупанты используют подразделения 8-й общевойсковой армии и тактику инфильтрации – проникновение небольших групп военных на украинские позиции.
Геолокационные видеозаписи от 8 ноября свидетельствуют, что враг, вероятно, закрепился к западу от Константиновки, вблизи Долгой Балки. Другие кадры, обнародованные 9 ноября, показывают украинский удар по российской позиции в центре Константиновки после вероятной инфильтрации оккупантов.
Плотная городская застройка и активное использование россиянами тактики проникновения небольшими группами затрудняют определение точного расположения позиций обеих сторон в Константиновке и вокруг нее.
Ситуация на фронте / Карты ISW
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Напомним, ухудшение погоды и исчезновение растительности влияют на тактику российских войск на фронте. Из-за отсутствия естественного укрытия оккупантам сложнее незаметно приближаться к украинским позициям, а Силы обороны могут обнаруживать их раньше. В то же время россияне не отказываются от наступательных действий и пытаются дождаться благоприятных условий для новых штурмов.
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