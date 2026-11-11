Росія хоче прорватися до Харкова та охопити Донеччину: огляд фронту від ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Adv

популярні відео

Що відбувається на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Мета російських військ на північній осі – створити обороноздатну буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області.

Водночас ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Сум. За даними джерела 10 листопада бої тривали в Покровці та Новодмитрівці. Це свідчить, що українські підрозділи продовжують утримувати позиції в обох населених пунктах, попри попередні заяви Росії.

Також бійці спростували заяви російського Міноборони про захоплення Микільського на північний схід від Сум. У 8-му десантно-штурмовому корпусі ЗСУ наголосили, що населений пункт перебуває під контролем України.

Харківщина

На Харківському напрямку російська армія прагне відтіснити українські сили від міжнародного кордону, щоб створити буферну зону з боку Бєлгородської області. Ще однією метою окупантів є наближення до Харкова.

Реклама

9 та 10 листопада російські війська продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова. Обмежені наступальні дії також тривали на Великобурлуцькому напрямку. Однак росіяни не просунулися вперед.

Лиманський напрямок

Одним із головних завдань російського командування залишається захоплення Лимана та форсування Сіверського Дінця. Це має допомогти окупантам охопити український фортечний пояс із північного заходу.

9 та 10 листопада російські війська зосередили наступальні дії на північ і північний схід від Лимана, однак не просунулися. Українські підрозділи, зі свого боку, контратакували на північний схід і південний схід від міста.

За словами речника української бригади, яка діє на цьому напрямку, росіяни стягують піхоту та намагаються переправитися через річку Жеребець, щоб повернути позиції, звільнені українськими військами під час операції "Вівальді". Ці спроби ускладнюють нестача рослинності для маскування та вогневий контроль ЗСУ над кількома залишками переправ.

Реклама

Російські війська також намагаються завдавати авіаційних ударів по українських переправах через Оскіл і Сіверський Донець, щоб порушити логістику Сил оборони. Водночас лісиста місцевість на схід і південний схід від Ямполя може бути використана росіянами для інфільтраційних місій у напрямку Лимана та підготовки до майбутніх спроб форсування річок.

Слов'янський і Краматорський напрямки

Російські війська продовжують наступати на фортечний пояс зі сходу. Їхня мета – просунутися в напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

9 та 10 листопада окупанти атакували на північний схід від Слов'янська та на схід від Краматорська, але не досягли підтверджених просувань. Водночас українське військове джерело повідомило, що ворог наближається до захоплення Рай-Олександрівки, а північно-західна частина населеного пункту є "сірою зоною".

Костянтинівський напрямок

З півдня Росія намагається просуватися до Костянтинівки та Дружківки. Для цього окупанти використовують підрозділи 8-ї загальновійськової армії та тактику інфільтрації – проникнення невеликих груп військових на українські позиції.

Реклама

Геолокаційні відеозаписи від 8 листопада свідчать, що ворог, ймовірно, закріпився на захід від Костянтинівки, поблизу Довгої Балки. Інші кадри, оприлюднені 9 листопада, показують український удар по російській позиції в центрі Костянтинівки після ймовірної інфільтрації окупантів.

Щільна міська забудова та активне використання росіянами тактики проникнення малими групами ускладнюють визначення точного розташування позицій обох сторін у Костянтинівці та навколо неї.

Ситуація на фронті / Карти ISW

1 2 3 1 / 3

Нагадаємо, погіршення погоди та зникнення рослинності впливають на тактику російських військ на фронті. Через відсутність природного укриття окупантам складніше непомітно наближатися до українських позицій, а Сили оборони можуть виявляти їх раніше. Водночас росіяни не відмовляються від наступальних дій і намагаються дочекатися сприятливих умов для нових штурмів.