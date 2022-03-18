Она имеет четкие функции, получает боевые задачи и даже имеет свое командование. Подробнее киберборьбу описал в интервью 24 каналу руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Заметьте Первая в мире кибервойна началась, – Федоров

Что делают добровольцы онлайн-борьбы

Преимущественно, на IT-фронте добровольцам приходится валить сайты страны-оккупанта. В списке бывают ресурсы пропаганды, госструктуры и даже сервисы денежных переводов.

На самом деле IТ-армия – это крупное волонтерское объединение людей со всего мира, которые специализируются именно на кибернаправлении. Основной канал коммуникации с ними это наш телеграм-канал. В нем публикуются задания,

– объяснил Мстислав Баник.

Он пояснил, что фактически командованием является техническая команда специалистов. Они подбирают задачи, анализируют текущую ситуацию и результаты атак.

Часто враги прибегают к различным методам защиты. Поэтому руководство ІТ-армии также всегда должно находить способы обойти.

По словам Баника, даже бытовые сервисы нужно неустанно блокировать. Ведь это поможет россиянам лучше почувствовать результат вторжения в Украину.

Нужно обескровливать их корпорации

Также одним из очень важных моментов является утолщение "железного купола" цифровой блокады России. Конечно, Кремль тоже прилагает к этому усилия, однако там самостоятельно блокируют только соцсети и СМИ.

А вот Минцифры постоянно обращается к компаниям по IТ-направлению и другим специализациям. Их просят прекратить свою деятельность на российском рынке. Ведь это существенно обескровливает государственные корпорации и бизнес.

Защита от информационных атак

Не стоит забывать информационный фронт, на котором мы уже много лет испытываем сильные удары. Вражеская пропаганда всегда пытается завоевать внимание украинцев для манипуляций.

Мы максимально коммуницируем о тех вещах, которые происходят в Украине, чтобы бороться с фейками и не давать возможности перебивать эфиры и влиять на мнение украинцев,

– пояснил Мстислав Баник.

Также он упомянул и международное объединение Anonymous, в котором есть много хакеров. Еще в начале полномасштабного вторжения они объявили войну России. С тех пор эти анонимные борцы взламывают множество российских серверов и разрушают российские правительственные веб-сайты.

Сейчас мы наши усилия и наши таланты прилагаем к тому, чтобы побеждать в кибервойне. Пишется история,

– подытожил чиновник.

Заметьте! Полное интервью с Мстиславом Баником можно будет почитать на нашем сайте уже совсем скоро.

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