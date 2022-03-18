Вона має чіткі функції, отримує бойові завдання та навіть має своє командування. Детальніше кіберборотьбу описав в інтерв'ю 24 каналу керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Зауважте Перша у світі кібервійна почалася, – Федоров

Що роблять добровольці онлайн-боротьби

Переважно, на IT-фронті добровольцям доводиться валити сайти країни-окупанта. У списку бувають ресурси пропаганди, держструктури та навіть сервіси грошових переказів.

Насправді ІТ-армія – це велике волонтерське об'єднання людей зі всього світу, які спеціалізуються саме на кібернапрямку. Основний канал комунікації з ними це наш телеграм-канал. У ньому публікуються завдання,

– пояснив Мстислав Банік.

Він пояснив, що фактично командуванням є технічна команда фахівців. Вони підбирають завдання, аналізують поточну ситуацію та результати атак.

Часто вороги вдаються до різних методів захисту. Тому керівництво ІТ-армії також завжди повинне знаходити способи обійти.

За словами Баніка, навіть побутові сервіси потрібно невпинно блокувати. Адже це допоможе росіянам краще відчути результат вторгнення в Україну.

Потрібно знекровлювати їхні корпорації

Також одним із дуже важливих моментів є потовщування "залізного купола" цифрової блокади Росії. Звичайно, Кремль теж докладає до цього зусиль, проте там самотужки блокують лише соцмережі та ЗМІ.

А ось Мінцифри постійно звертається до компаній з ІТ-напрямку та інших спеціалізацій. Їх просять припинити свою діяльність на російському ринку. Адже це суттєво знекровлює державні корпорації та бізнес.

Захист від інформаційних атак

Не варто забувати інформаційний фронт, на якому ми вже багато років зазнаємо сильних ударів. Ворожа пропаганда завжди намагається завоювати увагу українців для маніпуляцій.

Ми максимально комунікуємо про ті речі, які відбуваються в Україні, щоб боротися з фейками й не давати можливості перебивати ефіри й впливати на думку українців,

– пояснив Мстислав Банік.

Також він згадав і міжнародне об'єднання Anonymous, в якому є багато хакерів. Ще на початку повномасштабного вторгнення вони оголосили війну Росії. Відтоді ці анонімні борці зламують безліч російських серверів і руйнують російські урядові вебсайти.

Зараз ми наші зусилля і наші таланти докладаємо до того, щоб перемагати у кібервійні. Пишеться історія,

– підсумував посадовець.