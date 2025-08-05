СБУ разоблачили агента ФСБ, который оказался ИТ-специалистом одного из столичных университетов. 24-летний предатель корректировал удары по Киеву и шпионил за Укрзализныцей, в частности за перемещением эшелонов Сил обороны.

Он расставлял по городу "видеоловушки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о деятельности агент ФСБ в Киеве?

Киевлянин искал "легкие заработки" в Telegram, где на него и вышли российские спецслужбы.

Мужчина за средства ФСБ арендовал квартиры в многоэтажках. Адреса он заранее получал от куратора.

В окнах этих домов предатель устанавливал видеокамеры, к которым россияне имели удаленный доступ.

Вражеским спецслужбистам удавалось в режиме реального времени шпионить за потенциальными целями во время атак по Киеву для корректировки повторных ударов.

Таким образом они пытались также выведать позиции украинской ПВО.

Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" у путей Укрзализныци, где, по мнению ФСБ, могли перемещаться военные эшелоны.

Предателя заблаговременно разоблачили, задокументировали его разведывательную деятельность и задержали "на горячем" в арендованной квартире. Там обнаружили видеокамеру, также изъяли телефон с доказательствами.

Киевлянина взяли под стражу. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.